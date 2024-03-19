На Рівненщині в останню путь провели бійця ЗСУ: без батька залишилися четверо дітей (фото)

Понад рік Руслан Мамонтов провів на фронті, захищаючи Україну від російських загарбників. Військовослужбовець отримав несумісні з життям поранення після бойового завдання на Донеччині.

У Рівненську область "На щиті" повернувся захисник Руслан Мамонтов, на якого вдома чекала дружина та четверо дітей. Фото прощання з героєм оприлюднили у Клесівській селищній раді у Facebook.

За інформацією у дописі, із військовослужбовцем попрощалися у суботу, 16 березня у його рідному селищі.

Понад рік, із січня 2023-го, Руслан Мамонтов захищав рідну Україну від російських окупантів. Загинув військовий 9 березня під час виконання бойового завдання на Донеччині.

"Тепер він в небесному війську. Вдома на нього чекала дружина і четверо діток. На повернення рідної людини сподівалися мама й сестра. Кожного, хто його знав, шокувала звістка про його загибель", — йдеться у повідомленні.

Руслан Мамонтов / Фото - Клесівська селищна рада

У селищній громаді додають, що земляки, друзі, рідні та представники влади зустрічали героя схилившись на коліна, вздовж усього маршруту руху похоронного кортежу.

Прощальну церемонію проводили на рідному подвір’ї воїна та у Свято-Благовіщенському соборі. Поховали Руслана Мамонтова з військовими почестями на кладовищі на Масійковій горі.

Нагадаємо, 14 лютого у Вінниці попрощалися з полеглими воїнами об’єднаної штурмової бригади "Лють" 23-річним Артуром (Артем) Іванішиним та 23-річним Вадимом Кондратюком, які були друзями та загинули в один день.

Раніше Фокус повідомляв, що унаслідок жорстоких боїв на фронті загинув відомий реконструктор Роман Кулик із Тернопільської області. Він був учасником десантно-штурмових військ і брав активну участь у діяльності волонтерських організацій.