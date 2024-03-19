КНДР випробувала надвеликі РСЗВ: зброю можуть передати Росії, — Bloomberg

За словами журналістів, Пхеньян міг випробувати ракети сімейства КН-25. Така зброя має дальність дії близько 380 кілометрів і вперше була випробувана 2019 року.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин курирував випробування надважких систем залпового вогню. Вони можуть доставляти навіть ядерну зброю. Передбачається, що це може бути фінальна демонстрація перед відправленням до РФ. Про це пише видання Bloomberg.

За словами журналістів, 600-міліметрові ракети були випущені з шести пускових установок. Можливо, йдеться про ракети малої дальності КН-25 із того самого сімейства зброї, яку Пхеньян уже передавав Москві.

Як розповів міністр оборони Південної Кореї Шин Вон-сік, велика ймовірність, що це була фінальна перевірка зброї перед експортом до Росії.

Видання нагадало, що США, Південна Корея та інші країни звинуватили КНДР у відправці в Росію новітніх балістичних ракет, які можуть нести ядерну зброю. Їх легко заховати, можна швидко розгорнути, але важко збити.

Повідомляється, що ракета КН-25 має дальність дії близько 380 кілометрів і вперше була випробувана у 2019 році.

КНДР випробувала РСЗВ: що відомо

Нагадаємо, навчання північнокорейської армії відбулося в західних регіонах КНДР. Кім Чен Ин керував навчаннями в понеділок, 18 березня. Вони були спрямовані на перевірку "реальних бойових можливостей" і поліпшення бойового духу операторів. Також були стрільби реактивних систем залпового вогню калібром 600-мм. Їхня дальність стрільби може досягати до 400 км. Вперше вогонь вівся залпом.

Тренування також включали імітацію стрільби з повітряним підривом снаряда на заданій висоті над ціллю.

Також повідомлялося, що з початку минулого року Північна Корея доставила в Росію приблизно 7 тисяч контейнерів, що містять боєприпаси та інше військове спорядження. Так, КНДР спочатку покладалася на кораблі, але останнім часом все частіше використовує залізниці для транскордонних поставок озброєння.