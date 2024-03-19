"Найвищі з часів війни в Алжирі": Наришкін заявив, що армія Франції вже зазнає втрат в Україні

Зі слів керівника голова Служби зовнішньої розвідки РФ, Франція нібито готує приблизно 2 тисячі осіб для відряджання на територію України.

Французька армія "занепокоєна своїми втратами в Україні, оскільки вони є найвищим з часів війни в Алжирі у XX столітті". Про це заявив голова Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін, повідомляє "Интерфакс".

У заяві йдеться про те, що президент Франції Емманюель Макрон навмисно "не визнає загибелі французьких військових в Україні". На думку Наришкіна розголошення цієї інформації може спровокувати протести на тлі акцій фермерів, що тривають.

Франція, зі слів керівника Служби зовнішньої розвідки РФ, готує приблизно 2 тисячі осіб для відряджання на територію України. Французькі війська в Україні у такому разі, з його слів, стануть пріоритетною ціллю для російської армії.

"За даними, що надходять до СЗР Росії, контингент для відправки на Україну вже готується", – йдеться в заяві Наришкіна.

Війна в Алжирі та втрати Франції

Точна кількість втрат французької армії під час війни в Алжирі невідома. Після закінчення війни називали цифру 17 тисяч осіб. Інші джерела наводять вищі оцінки — до 25 тисяч загиблих. Також пропали безвісти або були вбиті 3600 французів алжирського походження.

Війна Росії проти України та заяви Макрона

Президент Франції Емманюель Макрон заявляв оточенню, що йому доведеться ухвалити рішення щодо відряджання військ на українську територію у 2024 році. За інформацією видання Le Monde, французький президент був занепокоєний погіршенням ситуації в Україні, де понад два роки триває повномасштабне вторгнення російських загарбників, яке "йде в глухий кут".

Макрон розповів, чи будуть війська Франції в Україні. Зі слів французького президента, Захід встановив занадто багато перепон, проте все ще необхідно зробити так, щоб Кремль не здобув ніякої перемоги у війні. Париж готовий вжити для цього усіх необхідних заходів.

Макрон також заявив, що погрози Росії ядерною зброєю недоречні, оскільки у Франції є засоби для відповіді. Він наголосив на тому, що ядерні держави повинні "передусім почуватися захищеними", оскільки мають таке озброєння.

Нагадаємо, 15 березня французький політолог Ніколя Тензер заявив, що Макрон має дві моделі використання французьких військ в Україні. Французький лідер зрозумів, що переговори з Росією неможливі. Як зазначив експерт, президент Франції усвідомив, що РФ є загрозою не лише для України, Грузії, Сирії тощо, а й для всієї Європи.