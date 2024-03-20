Мобілізація в Україні: в Раді можуть дозволити подавати в розшук ухилянтів, — нардеп

За словами народного депутата Вадима Івченка, планується й збільшення штрафів та адміністративної відповідальності за ухилення від служби у лавах ЗСУ.

Українські народні депутати у межах розгляду законопроєкту про мобілізацію допускають можливість дозволити подавати ухилянтів в розшук. Планується й збільшення штрафів та адміністративної відповідальності за ухилення від служби у лавах ЗСУ. Про це заявив нардеп від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко в ефірі телемарафону, передає ТСН.

"Ми знаємо за ініціативу з приводу того, що будуть збільшуватися штрафи та адміністративна відповідальність. Якщо ти отримав першу повістку – цей штраф буде збільшений. Якщо ти не з'явився вдруге по повістці в ВЛК, військкомат, то буде ще більший штраф. А втретє, можливо, якщо ти спеціально уникаєш і так далі, за рішенням суду, я думаю, може людина подаватися і в розшук. Це все те, що в принципі пропонує уряд… Я впевнений в тому, що фахово депутати правоохоронного комітету будуть розглядати відповідні пропозиції", — сказав депутат.

Водночас Івченко зазначив, що це може статися тільки після того, коли законопроєкт про мобілізацію пройде комітет нацбезпеки і сесійний зал Верховної Ради.

"Тоді буде зрозуміло формат, навколо чого будувати відповідні пропозиції щодо КУпАП або до Кримінального кодексу", — підсумував нардеп.

Нагадаємо, раніше заступник командира бригади НГУ Сергій Цісарук запропонував новий метод "прискорення" мобілізації. У своєму акаунті в соцмережах він заявив, що бійці самі повинні шукати громадян, які ухиляються від мобілізації.

Також 18 березня народний депутат від політичної партії "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що комітет Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки вирішив прискорити процес розгляду законопроєкту про мобілізацію.