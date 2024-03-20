Після повідомлень про вибухи в Енгельсі: у Міноборони РФ поскаржилися на атаку БПЛА

У російському оборонному відомстві заявили про нібито припинення атаки дронів, проте в мережі пишуть про "прильоти" і пожежу в районі авіабази. Місцеві жителі стверджують, що після серії вибухів на території об'єкта сталася пожежа.

У ніч на 20 березня територія Російської Федерації зазнала атаки безпілотних літальних апаратів. Про це повідомили в Міністерстві оборони Росії.

У пресслужбі оборонного відомства стверджують, що припинили спроби України атакувати об'єкти на території РФ за допомогою БПЛА літакового типу.

За інформацією Міноборони РФ, російська протиповітряна оборона нібито знищила один безпілотник над територією Бєлгородської області та чотири — над територією Саратовської.

При цьому в мережі пишуть, що на аеродромі був щонайменше один "приліт", за яким сталося загоряння.

Також повідомляється, що в цьому районі звучала сирена повітряної тривоги.

В Енгельсі було чути вибухи Фото: Скриншот

Вибухи в районі аеродрому Енгельс: що відомо

Нагадаємо, 20 березня на території російського міста Енгельс Саратовської області прогриміли вибухи. Поблизу населеного пункту розташований аеродром стратегічної авіації "Енгельс-2". За словами журналістів, над містом було чутно від 2 до 4 вибухів, від яких "тремтіли вікна в рамах".

Зі свого боку губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що над Енгельсом були нібито знищені безпілотні літальні апарати. Чиновник стверджує, що протиповітряна оборона "спрацювала своєчасно й ефективно".

Раніше, 15 лютого, спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія активно готує свої військові аеродроми до можливих масованих атак. При цьому в окупантів регулярно відбуваються інциденти та аварії на їхніх об'єктах.