Удари посилюються: ЛСР, РДК та Сибірський батальйон звернулися до губернатора Бєлгородської області

Добровольці заявили, що удари по військових цілях у Бєлгородській області посилюються, а обстріли регіону не припиняються. Мирні жителі продовжують страждати й гинути, адже місцева влада не проводить евакуацію.

Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон звернулися до губернатора Бєлгородської області РФ В'ячеслава Гладкова із закликом почати евакуацію жителів із регіону. Звернення було опубліковано на каналі ЛСР у Telegram.

"Визвольний рух закликає керівництво Бєлгородської області й зокрема губернатора В'ячеслава Гладкова припинити прикриватися цивільним населенням і негайно евакуювати людей із усієї території Бєлгородської області", — повідомили російські добровольці.

Вони заявили, що удари по військових цілях у Бєлгородській області посилюються, а обстріли регіону не припиняються. Мирні жителі продовжують страждати й гинути.

"Жертви серед мирного населення — виключно на совісті адміністрації, яка перешкоджає евакуації людей", — ідеться в повідомленні.

Російські добровольці заявили, що особисто губернатор Гладков нестиме відповідальність за жертви, якщо повна евакуація жителів не відбудеться найближчим часом.

Звернення ЛСР, РДК та Сибірського батальйону Фото: Скриншот

Нагадаємо, раніше губернатор Гладков заявив, що в Бєлгородській області РФ встановлять блокпости. За його словами, на блокпостах чергуватимуть співробітники МВС, Росгвардії, прикордонної служби Міноборони РФ і місцевої адміністрації.

Також 19 березня ічкерійці в Бєлгородській області записали звернення до глави Чечні Рамзана Кадирова. Добровольці розповіли, що запрошення також стосувалося сина Кадирова Ахмада й Рустама Агуєва. Чеченським діячам запропонували зустрітися в Бєлгородській області.