Рейд добровольців у Бєлгородську область: у Міноборони РФ заявили про "зачистку" Козинки

Міністр Сергій Шойгу заявив, що в районі села велися "найактивніші дії". Він запевнив росіян, що усі атаки "українських бойовиків" відбиті.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що зачистили село Козинка у Бєлгородській області від нібито українських бійців. Про це відомо зі зведення, опублікованого пресслужбою 20 березня.

"На Бєлгородському напрямку російські підрозділи повністю зачистили від залишків українських бойовиків населений пункт Козинка та продовжують проведення заходів щодо недопущення проникнення диверсійно-розвідувальних груп ЗСУ на прикордонну територію", — зазначено в публікації.

У російському Міноборони заявили, що ЗС РФ нібито знищили до 650 "бойовиків", дві бойові броньовані машини та РСЗВ RM-70 Vampire чеського виробництва.

Також щодо спільного рейду російських добровольців висловився міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Він теж звинуватив у проведенні операції на території Бєлгородської та Курської областей Україну.

"Найактивніші дії велися в районі населеного пункту Козинка. Всі атаки противника були успішно відбиті, його відкинули за межі російської території", — заявив Шойгу.

Село Козинка на мапі бойових дій Фото: Deep State

Тим часом бійці "Російського добровольчого корпусу", Легіону "Свобода Росії" та "Сибірського батальйону" опублікували спільне звернення до губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

Російські добровольці закликали місцеву владу "припинити прикриватися громадянським населенням" та евакуювати мирних мешканців регіону. У підрозділах наголосили, що посилюють удари по військових цілях, і обстріл Бєлгородської області "фактично не припиняється".

Нагадаємо, 15 березня у Міноборони РФ визнали, що за кілометр від кордону висадився десант і "диверсійна група" зайшла до села Козинка. У міністерстві звинувачували в операції Україну та заявляли про нібито повністю відновлений контроль над зачищеним районом.

17 березня "Сибірський батальйон" заявив про взяття Козинки у Бєлгородській області.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що з 20 березня у регіоні обмежать в’їзд у низку населених пунктів. Зокрема, блокпости з’являться і в районі Козинки.