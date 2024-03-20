Негативно впливає: Україна закриє доступ до реєстру "Міжнародних спонсорів війни" НАЗК

Іноземні дипломати пояснили, що поняття "міжнародний спонсор війни" заважає надавати допомогу Україні у її боротьбі з РФ. З ними погодились українські урядовці, тому такий термін більше не використовуватимуть.

Поняття "Міжнародний спонсор війни", який використовує Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), не має юридичних підстав для свого існування. Крім того, РНБО веде свої санкційні списки, тому немає потреби дублювати інформацію. Ґрунтуючись на цих міркуваннях, а також на зверненні закордонних дипломатів, Кабінет міністрів вирішив закрити доступ до санкційного реєстру НАЗК. Про обговорення питання міжнародних спонсорів війни розповіла пресслужба відомства.

У повідомленні пресслужби Кабміну вказано, що 20 березня відбулось розширене засідання, у якому взяли участь низка посадовців, дотичних до санкційної політики України. Крім чиновників, були присутні дипломати восьми країн: США, Бельгії, Фінляндії, Греції, Великої Британії, Канади, Німеччини, Китаю, а також представник Європейського Союзу.

Питання, яке обговорювали на розширеному засіданні — зняття з публічного доступу сторінки "Міжнародні спонсори війни" на сайті НАЗК. Згідно з рішенням Кабміну, незабаром користувачі втратять можливість побачити назви компаній, які третій рік поспіль працюють у РФ. Натомість їх перенаправлятимуть на портал Ради безпеки та оборони України (РНБО), де вони побачать "Державний реєстр санкцій".

Під час обговорення питання озвучили думки щодо санкційного ресурсу НАЗК.

Дипломати низки країн мали зауваження щодо потрапляння компаній у перелік "міжнародних спонсорів війни". Для існування такого поняття немає правових підстав. Крім того, це має "негативний вплив на ухвалення важливих рішень для протидії російській агресії". В Міністерстві юстиції зазначили, що представники держави дійсно не можуть використовувати таке поняття, бо воно ніяк не врегульоване на законодавчому рівні. На порталі РНБО є аналогічний список підсанкційних осіб та компаній, у якому не згадується, що це "спонсори війни".

Очільник НАЗК Віктор Павлущик був присутній під час ухвалення рішення про закриття реєстру і погодився з озвученими пропозиціями, — ідеться у повідомлення пресслужби уряду.

Коли саме закриють доступ до сторінки "Міжнародні спонсори війни", у дописі вказується.

Санкції на РФ — деталі

Зазначимо, на порталі НАЗК у реєстрі "Міжнародних спонсорів війни" можна побачити інфографіку з назвами країн та кількістю компаній, які отримали відповідний статус. На перших трьох місцях — Китай, США, Франція.

Санкції на РФ - країни, чиї компанії найбільше спонсорують війну Фото: Скриншот Санкції на РФ - нижня частина списку країн Фото: Скриншот

Поки що реєстр працює і кожен охочий може дізнатись про юридичних осіб, які працюють з РФ. Наприклад, це китайська компанія "Алібаба Груп Холдинг Лімітед", американська компанія "ТОВ "Елайд Мінерал Продактс", французька компанія "Aшан".

Санкції на РФ - три компанії, які співпрацюють з РФ Фото: Скриншот

На сторінці Facebook НАЗК, а також на сайті поки що немає коментарів щодо рішення Кабміну.

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про компанії, яким вдалось зникнути зі списку спонсорів війни. Наприклад, звідти вилучили індійського виробника та експортера діамантів. Восени 2023 року з реєстру видалили угорський банк OTP Bank — рішення прийняли на вимогу уряду Угорщини, від якого залежала підтримка України та вступу до ЄС.

Нагадуємо, у січні представники НАЗК розповіли, як OTP Bank поступово розриває контакти з РФ. Тим часом компанія Pepci продовжує працювати у РФ і уникає згадувати війну у своїх рекламних акціях.