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"Кинджали" і крилаті ракети: ЗС РФ завдали масованих ударів по Києву, є поранені (фото)

Анастасiя Андрусяк
Фото: Міністерство оборони РФ | ЗС РФ завдали масованих ударів по Києву (Ілюстративне фото)

За даними мера столиці Віталія Кличка, уламки ракет упали у Святошинському, Шевченківському та Подільському районах, спровокувавши кілька пожеж. Є постраждалі.

У ніч на 21 березня Збройні сили Російської Федерації атакували територію України ракетами. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

У командуванні попередили про зліт приблизно 9 бортів Ту-95 з аеродрому "Оленя". По всій Україні було оголошено повітряну тривогу.

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За даними повітряних сил ЗСУ, ворожі ракети були зафіксовані на території Київської, Чернігівської, Житомирської та Рівненської областей.

Після повідомлення про пуски ракет мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у столиці.

За інформацією міського голови у Святошинському районі Києва зафіксовано падіння уламків ракети на приміщення дитсадка. Крім того, ударною хвилею вибило вікна у двох дев'ятиповерхових будинках.

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Кличко також повідомив, що в Шевченківському районі горять машини та квартира в житловому будинку.

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За словами чиновника, у Подільському районі було зафіксовано падіння уламків ракети на територію двох підприємств. Пізніше міський голова також зазначив, що в Подільському районі сталося загоряння трансформаторної підстанції, у двоповерховій нежитловій будівлі, а також на даху житлового будинку.

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Станом на 5:57 мер української столиці повідомив про вісьмох постраждалих. Відомо, що троє з них у Шевченківському районі, одна жінка у Святошинському.

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За інформацією моніторингового каналу, ЗС РФ запустили по Україні ракети Х-47М2 і Х-101 із літаків Ту-95МС із району Саратовської області РФ.

Нагадаємо, 20 березня ЗС РФ також обстріляли Харків. Ворог ударив по Холодногірському району, пошкодивши житловий будинок і виробничий цех. Виникла велика пожежа, під завалами опинилися люди.

За інформацією голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, через удар по Харкову загинули п'ятеро людей. Шістьох людей госпіталізували.