Масований обстріл Києва: Повітряні сили знищили всі ворожі ракети, деталі (фото)

Противник запустив дві балістичні/аеробалістичні ракети і 29 крилатих Х-101/Х-555. Командування не виключає, що для ударів по Києву росіяни могли використовувати "Іскандер-М", північнокорейські KN-23 або "Кинджали".

Російські окупанти в ніч на 21 березня випустили десятки ракет по мирних містах України. Усі об'єкти противника вдалося перехопити в небі, про що повідомив у своєму Telegram-каналі командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

За даними командування, для обстрілу противник використовував дві балістичні/аеробалістичні ракети "Іскандер-М" (KN-23) / Х-47М2 "Кинджал". Також було зафіксовано 29 крилатих ракет Х-101/Х-555, які були запущені з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Районами пусків стали російські Волгодонськ і Енгельс.

Як додав Микола Олещук, ракети заходили в український повітряний простір із північного напрямку і здебільшого були спрямовані на Київ.

"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. У результаті успішної бойової роботи всі ворожі ракети були збиті на Київщині! Усім дякую за результат і врятовані життя громадян. Разом — до перемоги!" — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що повітряна тривога в Києві, де і відбувалися основні події, тривала майже 3 години. За цей час росіяни застосували щонайменше 30 ракет, які, як виявилося пізніше, усі вдалося перехопити.

Постраждали від терору ЗС РФ три столичні райони: Шевченківський, Святошинський і Подільський. На місце оперативно прибули екстрені служби, які розпочали роботи з ліквідації наслідків.

Мер Києва Віталій Кличко також повідомляв, що кількість постраждалих збільшилася до 10 осіб — 6 у Шевченківському районі та ще 4 у Святошинському. За інформацією КМВА, відомо, що постраждала дівчинка 11 років і чоловік віком 38 років. Попередньо, загиблих немає.

Нагадаємо, 21 березня повідомлялося, що під час масованої атаки по Києву було зафіксовано падіння уламків на приміщення дошкільного навчального закладу, житлового будинку, нежитлової забудови, підприємств. Також сталося загоряння в трансформаторній підстанції.