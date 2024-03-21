Мобілізація в Україні: як правильно пройти ВЛК після вручення повістки

Адвокатка Христина Ковцун зауважила: якщо військовозобов'язаний відмовляється від проходження ВЛК, це є адміністративним правопорушенням і за нього передбачено штраф.

За загальним правилом всі військовозобов'язані мають проходити медичний огляд один раз на п'ять років. Втім, за умов воєнного стану і мобілізації ці терміни дещо змінюються. Як правильно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) після вручення повістки, пояснює адвокатка, керівниця медичного напрямку в ГО "Юридична сотня" Христина Ковцун.

Медичну документацію краще мати при собі

За словами адвокатки, в Україні процес проходження ВЛК чітко прописаний і насамперед ТЦК мають певні обов'язки з отримання інформації, зокрема з управлінь соцзахисту. Головне їх завдання в такому разі — з'ясувати, хто є в статусі особи з інвалідністю.

Юристка радить військовозобов'язаним завжди мати із собою пакет власних медичних документів, особливо якщо є проблеми зі станом здоров'я. Ба більше, Ковцун рекомендує заздалегідь направити ці документи на адресу свого ТЦК, в якому військовозобов’язаний перебуває на обліку. Отже, військовозобов'язаний під час проходження ВЛК має надати свою медичну карту та виписки з медичної документації щодо перенесених захворювань.

"Після того, як подаються ці документи, для військовозобов'язаного призначають загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, аналіз крові на антитіла – ВІЛ, гепатит B, гепатит C, визначають групу крові, резус-належність, проводять рентгенологічне обстеження. Особам, які старші за 40 років, обов'язково проводять вимір внутрішньоочного тиску і дослідження крові на цукор", — розповідає Ковцун.

Адвокатка пояснює, що якщо під час загальних аналізів визначаються погані показники, можуть призначити й додаткові обстеження. А вже після цього військовозобов'язаного повинні оглянути такі спеціалісти: хірург; терапевт; невропатолог; психіатр; офтальмолог; оториноларинголог; стоматолог; дерматолог; інші лікарі за показаннями.

Після повноцінного проходження медогляду ВЛК має надати висновок, який на сьогодні може бути таким:

придатний до служби;

непридатний до служби в мирний час, але обмежено придатний під час воєнного стану;

обмежено придатний;

тимчасово непридатний з переглядом через 6-12 місяців;

непридатний до служби з виключенням з військового обліку.

Якщо військовозобов'язаний відмовляється від проходження ВЛК, це є адміністративним правопорушенням і за нього передбачено штраф. Пізніше може бути ще один виклик до ТЦК.

ВЛК після бойових травм і поранень

Крім того, адвокатка зазначає, що військовослужбовцям, які отримали бойові травми і поранення, важливо подбати про довідку про обставини події. Адже якщо така довідка відсутня, військовий не може претендувати на великий пакет виплат, а також може бути складно оформити статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

На запитання, чи є законні перепони для того, аби не пустити після поранення чи травми бійця назад до підрозділу, Ковцун зауважила, що у таких підрозділах, як десантно-штурмові війська (ДШВ) і морська піхота, проходити службу можуть виключно ті особи, які є повністю здорові та придатні до проходження служби.

"Відповідно, якщо людина з ДШВ отримує тяжку травму, вона не може бути визнана придатною. Є ситуації, коли з ампутацією, наприклад, нижче коліна, людину можуть визнати обмежено придатною. При цьому, існує наказ Міністерства оборони, який передбачає перелік посад, що можуть займати особи, визнані непридатними з виключенням з обліку. Це робота, пов’язана більше з документами", — пояснює Ковцун.

Водночас щодо деяких посад є обмеження і, попри велике бажання воювати далі й брати активну участь у виконанні бойових завдань, їх обійти неможливо, зауважує юристка.

Нагадуємо, 13 березня західні видання опублікували інформацію про можливу мобілізацію в Україні 500 тисяч осіб. В Міноборони відповіли на публікацію: пояснили, що потрібно замінити 330 тисяч військових, які перебувають на фронті з перших днів вторгнення.