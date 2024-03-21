Понад 30 ракет, пожежі та багато постраждалих: усі подробиці ранкового обстрілу Києва (фото)

У Офісі Генерального прокурора повідомили, що за фактом атаки росіян розпочато досудове розслідування. Наразі відомо про 13 осіб, які отримали поранення, госпіталізувати довелось чотирьох людей.

Російські окупанти у четвер, 21 березня, застосували щонайменше 30 ракет по Києву. Внаслідок атаки постраждали три райони, повідомляють про 13 потерпілих. Фокус зібрав усю наразі відому інформацію про удари росіян по Києву.

У Повітряних Силах ЗСУ ще о 00:53 попередили українців про зліт приблизно 9 бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья". Внаслідок цього по всій Україні було оголошено повітряну тривогу.

ППО збила три десятка ворожих ракет

За даними командувача ПС ЗСУ Миколи Олещука, для обстрілу противник використовував дві балістичні/аеробалістичні ракети "Іскандер-М" (KN-23) / Х-47М2 "Кинджал". Також було зафіксовано 29 крилатих ракет Х-101/Х-555, які були запущені з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Районами пусків стали російські Волгодонськ і Енгельс.

Він зазначив, що ракети заходили в український повітряний простір із північного напрямку і здебільшого були спрямовані на Київ.

ЗС РФ атакували три райони столиці

Варто зазначити, що повітряна тривога в Києві, де і відбувалися основні події, тривала майже 3 години. Постраждали від терору ЗС РФ три столичні райони: Шевченківський, Святошинський і Подільський.

Удари по Подільському району

За даними начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, у Подільському районі зафіксували падіння уламків на територію нежитлової забудови. Крім того, були й повідомлення про падіння уламків на дах житлового будинку, однак ця інформація не підтвердилася.

Також Попко розповів, що у Подільському районі в результаті падіння уламків ракети зафіксували загоряння на трансформаторній підстанції. Пожежу вдалося ліквідувати на площі 200 м. кв.

Він також повідомив про займання даху нежитлової двоповерхової будівлі, пожежу загасили відповідні служби.

Обстріл Шевченківського району

У КМВА розповіли, що у Шевченківському районі зафіксували пошкодження багатоповерхового житлового будинку із загорянням квартири. Окрім того, вибуховою хвилею були вибиті вікна. Станом на 08:00 ранку проводилася евакуація мешканців з будинку.

За іншою адресою повідомили про загоряння трьох автомобілів. Пожежу ліквідували.

Також Попко заявив, що "без негативних наслідків" й після падіння уламків російської ракети на територію житлової забудови між дитячим садком та житловими будинками.

Начальник КМВА повідомив й про загоряння приватного житлового будинку у Шевченківському.

У центрі Києва утворилася величезна вирва

У КМВА оприлюднили світлини наслідків російської атаки по Києву. На опублікованих кадрах видно величезну вирву посеред вулиці у Шевченківському районі. Довкола потрощені дерева та будівлі.

Атака ЗС РФ по Святошинському району

Спершу у Київській міській військовій адміністрації повідомили про падіння уламків на приміщення дитсадка у Святошинському районі столиці, однак відповідна інформація не підтвердилася.

Водночас зафіксовано пошкодження 9-ти поверхового житлового будинку. Там уламки влучили по четвертому поверсі, вибуховою хвилею вибиті вікна.

Повідомлялося й про загорання авто. Рятувальникам вдалося загасити полумʼя.

Крім того, станом на 8-му ранку на місці працювали всі необхідні екстрені служби. Інформація щодо загиблих відсутня.

Внаслідок атаки постраждали 13 осіб

Під час та після ударів російських окупантів столична влада повідомляла про кількість постраждалих. Проте, за уточненими даними Попка, станом на 09:00 відомо, що поранення отримали 13 осіб. У Святошинському район — 6 людей, а у Шевченківському – 7.

Він додав, що госпіталізувати довелось чотирьох людей. Обійшлося без загиблих.

За фактом атаки росіян розпочато досудове розслідування

У Офісі Генерального прокурора повідомили, що прокурори, слідчі та експертні служби фіксували усі наслідки чергової атаки країни-агресора по Києву.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Там також уточнили, що двоє з постраждалих осіб отримали осколкові поранення кінцівок та обличчя.

Куди цілилися ЗС РФ і чому витримали довгу паузу

Голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук повідомив, що пауза, яку Збройні сили Російської Федерації витримали перед масованим обстрілом Києва 21 березня, може бути пов'язана з обмеженими технічними можливостями окупантів.

На запитання про те, куди саме росіяни намагалися вдарити, Братчук відповів, що коли відбуваються масовані атаки на столицю, то в цьому також є політичний аспект. За його словами, у такий спосіб окупанти намагаються "відповісти" на ті проблеми, які сьогодні є всередині їхньої країни та на полі бою.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко поділився деталями атаки росіян по Києву 21 березня та розповів, що у результаті постраждали місцеві жителі, а рятувальники продовжують боротися з наслідками ворожого терору.