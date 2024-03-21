Здійснювали маневри: Гуменюк пояснила, чи використовувала РФ кораблі для ударів по Україні

За словами речниці пресцентру ОК "Південь", траєкторію польоту ворожих ракет можна назвати складною, адже ЗС РФ хотіли обійти українську ППО. Водночас ще за добу до удару активність розвідки окупантів підвищилася.

Російські окупанти вранці 21 березня запустили по Києву понад 30 різних ракет, які намагалися обійти ППО та атакувати низку об'єктів. Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, чи були задіяні ворожі кораблі.

За її словами, траєкторія російського ракетного озброєння під час масованого обстрілу була складною, адже противник здійснював різні маневри. Він намагався обійти українські системи протиповітряної оборони.

"Кораблі не були задіяні в цій атаці, вони перебували в пунктах базування і не виходять на патрулювання вже протягом двох тижнів. Ракетоносії вже понад місяць перебувають на базах", — заявила Наталія Гуменюк.

Окремо було зазначено, що ЗС РФ готувалися до обстрілу. Напередодні було зафіксовано підвищену активність безпілотної розвідки противника. Надвечір 20 березня в Чорному морі сили ППО знищили два ворожі дрони SuperCAM, які заходили з акваторії ближче до узбережжя і намагалися зібрати необхідну для атаки інформацію.

"Загалом активність безпілотної розвідки, зокрема в зоні відповідальності ОК "Південь", сягнула 147 одиниць на добу — це дуже високий показник. Так вони намагаються компенсувати відсутність у повітрі А-50", — підсумувала Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, вранці 21 березня російські окупанти атакували територію України ракетами. У результаті пошкодження було зафіксовано одразу в трьох районах столиці. Водночас, як повідомили в Повітряних силах, ППО вдалося знищити всі ракети в небі, які ЗС РФ використовували для атаки по українській території.

Також повідомлялося, що частина однієї з ракет упала біля під'їзду житлового будинку в Києві. На місці працювали понад 170 рятувальників, а ушкодження отримали 12 осіб.