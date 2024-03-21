Після боїв "на щиті" повернувся захисник із Хмельниччини: без батька лишилося троє дітей

Петро Хом'як дістав несумісні із життям травми 16 березня під час виконання бойового завдання в Запорізькій області.

У бою з російськими окупантами на південному напрямку фронту загинув воїн Петро Хом'як із Хмельницької області. Про втрату сповістила Ленковецька об'єднана територіальна громада.

Як розповіла староста Вербовецького округу №1 Ольга Хацаюк, військовослужбовець проживав у селі Вербівка Шепетівського району. Там закінчив дев’ятирічку, а в старших класах вчився у Вишневому того самого району. Працював спочатку на місцевому підприємстві, а згодом — за кордоном.

Захисника, якому було 37 років, мобілізували до лав ЗСУ 14 лютого 2023 року. На фронті він був стрільцем другого стрілецького відділення другого стрілецького взводу другої стрілецької роти військової частини А4886.

Фото: Скріншот

Загинув Петро Хом'як 16 березня 2024 року під час виконання бойового завдання в Запорізькій області. У нього залишилися батьки, дружина і троє дітей.

"Схилимо голови в спільній скорботі, щоб гідно зустріти та провести в останню земну дорогу сина України, який віддав за її цілісність і незалежність найдорожче — своє життя. Вічна пам’ять полеглим захисникам України!" — зазначили в Ленковецькій громаді.

У коментарях місцевої сторінки соцмережі Facebook численні односельці співчували горю родини і вшановували пам'ять героя.

Нагадаємо, 19 березня повідомлялося, що на фронті загинув боєць 3-ї ОШБр Артем "Ронін" Жигадло, який брав участь в обороні Києва, воював на Запорізькому напрямку, під Бахмутом і в Авдіївці Донецької області.

У той сами день стало відомо, що на фронті загинув фанат футбольного клубу "Динамо" Київ і представник фірми Capitals Іван "Бонус" Фесенюк. Він перебував у лавах ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення.