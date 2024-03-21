Після боїв "на щиті" повернувся захисник із Хмельниччини: без батька лишилося троє дітей
Петро Хом'як дістав несумісні із життям травми 16 березня під час виконання бойового завдання в Запорізькій області.
У бою з російськими окупантами на південному напрямку фронту загинув воїн Петро Хом'як із Хмельницької області. Про втрату сповістила Ленковецька об'єднана територіальна громада.
Як розповіла староста Вербовецького округу №1 Ольга Хацаюк, військовослужбовець проживав у селі Вербівка Шепетівського району. Там закінчив дев’ятирічку, а в старших класах вчився у Вишневому того самого району. Працював спочатку на місцевому підприємстві, а згодом — за кордоном.
Захисника, якому було 37 років, мобілізували до лав ЗСУ 14 лютого 2023 року. На фронті він був стрільцем другого стрілецького відділення другого стрілецького взводу другої стрілецької роти військової частини А4886.
Загинув Петро Хом'як 16 березня 2024 року під час виконання бойового завдання в Запорізькій області. У нього залишилися батьки, дружина і троє дітей.
"Схилимо голови в спільній скорботі, щоб гідно зустріти та провести в останню земну дорогу сина України, який віддав за її цілісність і незалежність найдорожче — своє життя. Вічна пам’ять полеглим захисникам України!" — зазначили в Ленковецькій громаді.
У коментарях місцевої сторінки соцмережі Facebook численні односельці співчували горю родини і вшановували пам'ять героя.Важливо
Нагадаємо, 19 березня повідомлялося, що на фронті загинув боєць 3-ї ОШБр Артем "Ронін" Жигадло, який брав участь в обороні Києва, воював на Запорізькому напрямку, під Бахмутом і в Авдіївці Донецької області.
У той сами день стало відомо, що на фронті загинув фанат футбольного клубу "Динамо" Київ і представник фірми Capitals Іван "Бонус" Фесенюк. Він перебував у лавах ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення.