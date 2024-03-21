После боев "на щите" вернулся защитник из Хмельницкой области: без отца осталось трое детей

Петр Хомяк получил несовместимые с жизнью травмы 16 марта во время выполнения боевого задания в Запорожской области.

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В бою с российскими оккупантами на южном направлении фронта погиб воин Петр Хомяк из Хмельницкой области. О потере сообщила Ленковецкая объединенная территориальная громада.

Как рассказала староста Вербовецкого округа №1 Ольга Хацаюк, военнослужащий проживал в селе Вербовка Шепетовского района. Там окончил девятилетку, а в старших классах учился в Вишневом того же района. Работал сначала на местном предприятии, а затем — за границей.

Защитника, которому было 37 лет, мобилизовали в ряды ВСУ 14 февраля 2023 года. На фронте он был стрелком второго стрелкового отделения второго стрелкового взвода второй стрелковой роты воинской части А4886.

Фото: Скриншот

Погиб Петр Хомяк 16 марта 2024 года во время выполнения боевого задания в Запорожской области. У него остались родители, жена и трое детей.

"Склоним головы в общей скорби, чтобы достойно встретить и провести в последний земной путь сына Украины, который отдал за ее целостность и независимость самое дорогое — свою жизнь. Вечная память павшим защитникам Украины!" — отметили в Ленковецкой громаде.

В комментариях на местной страницы соцсети Facebook многочисленные односельчане сочувствовали горю семьи и чтили память героя.

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"Была цветом нации": на фронте, эвакуируя раненых, погибла боевой медик Анастасия "Троя"

Напомним, 19 марта сообщалось, что на фронте погиб боец 3-й ОШБр Артем "Ронин" Жигадло, который участвовал в обороне Киева, воевал на Запорожском направлении, под Бахмутом и в Авдеевке Донецкой области.

В тот же день стало известно, что на фронте погиб фанат футбольного клуба "Динамо" Киев и представитель фирмы Capitals Иван "Бонус" Фесенюк. Он находился в рядах ВСУ с начала полномасштабного вторжения.