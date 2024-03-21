Дробовик проти дрона: експерти оцінили ефективність зброї

Розповсюдженість і дешевизна дробовиків може стати відповіддю на засилля дронів, але лише за певних умов.

Засилля дронів на фронтах призводить до пошуку різних варіантів боротьби з ними: від окопних РЕБів до стрілецької зброї. В Army Recognition оцінили, наскільки дробовики можуть виявитися ефективними проти коптерів.

Стандартні кулі до дробовика — це дріб чи картеч, яка після пострілу розлітається на більшу площу, ніж у звичайної гвинтівки, бо уражальних елементів більше. Рушниці бувають різних типів:

помпові;

напівавтоматичні;

автоматичні.

Також вони відрізняються між собою калібром, але найпоширенішим є 12 калібр — баланс потужності й віддачі. Дробовики мають певні переваги в протидії дронам, насамперед завдяки простоті використання, широкому поширенню та здатності охопити значну площу одним пострілом. Завдяки дробу підвищується можливість уразити дрон, що низько летить або завис у повітрі. До того ж рушниця та постріл із неї дешевший за інші типи захисту від дронів. Також дробовик легко обслуговувати.

Виклики й обмеження для дробовиків

Очевидним недоліком дробовика є обмеження дальності стрільби та необхідність візуального контакту з ціллю. Рушниця може виявитися неефективною проти дрона на висоті або малопомітного БПЛА з розвідувальними можливостями. Необхідно бути уважним у застосуванні дробовиків біля чутливих установок і поблизу населених пунктів.

У підсумку автори зазначають, що все ширше застосування рушниць для боротьби з дронами свідчить про прагматичний підхід до питання безпеки. Дробовик — це дешевий, доступний і ефективний засіб для боротьби з коптерами. Це приклад того, як стара технологія може боротися з новітніми загрозами на полі бою. Проте технологічність невеликих БПЛА зростає, тому важливо використовувати комплекс засобів: РЕБ, передові системи виявлення, кіберзахист та інші системи.

Нагадаємо, 20 березня в РФ поліпшили систему проти FPV-дронів "Пероид-М", який скоро піде в масове виробництво.

Також в ЗСУ зʼявилися FPV-дрони з автонаведенням, які здатні протидіяти РЕБ.