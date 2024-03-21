Армія РФ вдарила "Іскандером" по Миколаєву: відомо про жертву та поранених

Під час повітряної тривоги в обласному центрі пролунав гучний вибух.

Російські окупаційні війська сьогодні, 21 березня, атакували ракетами Миколаїв, внаслідок чого вже є інформація про одного загиблого та поранених. Про черговий злочин армії РФ у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Трохи згодом він зазначив, що є інформація про шістьох постраждалих, одній людині надали допомогу амбулаторно. До того ж загинула ще одна жінка.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич о 14:33 повідомив про гучний вибух, який пролунав в обласному центрі. Відомо, що росіяни атакували місто балістикою. Відповідні служби проводили об'їзд по житловому сектору. Пошкоджень багатоповерхової забудови не зафіксовано. Продовжується обстеження приватного сектора.

Нагадаємо, що російські загарбники 17 березня також атакували Миколаїв балістичними ракетами. Внаслідок цього відбулося влучання. При цьому повідомлялося, що місто атакували з того ж місця, з якого росіяни запустили ракети по Одесі 15 березня, тобто з тимчасово окупованого Криму. У мерії Миколаєва розповіли, що поранення отримали п'ятеро мирних жителів. Вже наступного дня повідомлялося, що через ракетний обстріл в лікарні загинула одна людина, ще дев’ятеро людей, серед яких двоє дітей, отримали поранення.

Нагадаємо, що 22 січня СБУ затримала у Миколаєві чоловіка, який працював на спецслужби РФ. Зловмисник збирав інформацію про медичні заклади міста, де лікуються українські військові.