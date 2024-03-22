ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по Україні: пошкоджено енергетичну інфраструктуру

Вибухи прогриміли в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі та Хмельницькій області. ЗМІ пишуть про проблеми зі світлом, водопостачанням та опаленням у низці населених пунктів.

У п'ятницю, 22 березня, Збройні сили Російської Федерації атакували територію України ракетами. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

О 03.39 командування попередило про пуски крилатих ракет із району Каспійського моря. По всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Моніторинговий канал monitor, повідомив про зліт п'яти бортів Ту-95 з аеродрому "Оленя" в Мурманській області та чотирьох Ту-22м3 з аеродрому "Моздок", що в Північній Осетії.

Моніторинговий канал "Миколаївський Ванек" повідомив, що станом на 04:25 пуски здійснили 13 бортів Ту-95мс, які злетіли з аеродромів "Оленя" та "Енгельс".

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті прогриміло близько 15 вибухів, є відключення світла.

"Ворог цілиться по енергетичній структурі. Є пожежі на місцях деяких "прильотів" — заявив чиновник.

Міський голова попередив, що вранці на маршрути не вийде електротранспорт — перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив, що в Харкові зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

"Місто фактично повністю без світла", — написав він.

За інформацією "Суспільного", після серії вибухів у Харкові виникли проблеми не тільки зі світлом, а й із водопостачанням та опаленням.

У виданні також повідомили про вибухи в Дніпрі та Хмельницькій області.

"У Хмельницькому, Шепетівці, Старокостянтинові, Красилові та навколишніх селах зникло світло", — зазначили журналісти.

Крім того, повідомляється про відсутність світла в деяких районах Дніпра.

Зі свого боку голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про вибухи в Запоріжжі.

Пізніше Федоров уточнив, що ЗС РФ завдали 8 ракетних ударів по Запоріжжю.

"Уражено об'єкти інфраструктури, постраждали цивільні будинки. Інформацію про постраждалих уточнюємо", — повідомив чиновник.

Нагадаємо, вночі 22 березня ЗС РФ також запустили по території України безпілотні літальні апарати "Шахед". Під час атаки БПЛА було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.

Раніше, 21 березня російські окупанти, після паузи в 44 дні, також завдали ракетного удару по Києву. Ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і балістичні ракети з території РФ.