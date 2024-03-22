Дрони та ППО FrankenSAM: українські інновації змінили сучасний конфлікт, — ISW

За словами голови Військового комітету НАТО Роба Бауера, ЗСУ швидко пристосували й впровадили інновації, зокрема вдалося поєднати радянську техніку з новими західними технологіями.

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що ні Україна, ні НАТО не підштовхували Росію до вторгнення в Україну, а нове застосування озброєнь та інновації ЗСУ частково змінили сучасну військову кампанію. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 21 березня.

Причини для вторгнення в Україну

21 березня Бауер заявив, що для розв'язання Росією війни проти України не було жодної реальної загрози безпеці. Ні з боку НАТО, ні України. Зі свого боку, глава Кремля Володимир Путін "не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей".

У ISW продовжують оцінювати, що Путін розпочав повномасштабне вторгнення 2022 року не для того, щоб захистити Росію від якоїсь загрози у вигляді НАТО, а, скоріше, щоб послабити й зрештою знищити Альянс. Цю мету він переслідує досі, вважають аналітики американського центру.

Інновації у ЗСУ

Бауер також заявив, що Сили оборони "ґрунтовно змінили багато аспектів сучасної війни" та швидко пристосували й впровадили інновації, у т.ч. використовували техніку радянського зразка з сучасною західну техніку. Серед інновацій України на полі бою — успішне застосування так званих гібридних систем ППО FrankenSAM, а також експерименти та виробництво різних технологій дронів для бойових завдань.

Надзвукові ракети AIM-9M Sidewinder, які використовуються для т.зв. "Франкенштейн-ППО"

Офіційний Київ нещодавно заявив, що Сили оборони довели, що добре навчена армія з більш сучасним озброєнням може перемогти ворога, який має чисельну і матеріальну перевагу, водночас ЗСУ можуть підтримувати свою перевагу тільки за допомогою Заходу — далекобійних високоточних боєприпасів і боєприпасів для артилерійських систем.

Нагадаємо, що в ISW оцінили повідомлення про те, що РФ перекидає резерви з фронту в Бєлгородську область.

Також повідомлялося, що російські військові поскаржилися на рій дронів у районі Авдіївки.