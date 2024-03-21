Слідком РФ бідкатиметься, що їм пошкодили кілька літаків: Defense Express про атаку на Енгельс

Якщо не з'являться супутникові знімки аеродрому "Енгельс" 20 березня 2024 року, то це вказуватиме на те, що український дрон "Лютий" попрацював на славу, говорить експерт.

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Росіянам довелося ховати свої літаки після ударів по аеродрому "Енгельс". Про це свідчить те, що для ударів по Києву РФ запускала літаки з аеродрому "Оленья" в Мурманській області. Про це сказав "Еспресо" військовий експерт Defence Express Іван Киричевський.

"Щодо сьогоднішньої атаки на Київ, то є момент, на який треба звернути увагу. Більша частина бомбардувальників РФ злітала з аеродрому "Оленья", розташованого в Мурманській області. Тобто росіянам довелось ховати свої літаки. Щодо аеродрому "Енгельс", то було повідомлення, що росіяни звідти підіймали 1 чи 2 бомбардувальники при тому, що там стояло 10 літаків", — пояснив він.

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"Є пошкодження": у ГУР прокоментували атаку дронів на аеродром "Енгельс"

Киричевський зауважив, що якщо не з'являться супутникові знімки аеродрому "Енгельс" 20 березня 2024 року, то це вказуватиме на те, що український дрон "Лютий" попрацював на славу.

"А потім, за кілька місяців, слідчий комітет РФ бідкатиметься, що перед ударом Києва їм пошкодили кілька бомбардувальників. Нагадаю, що у грудні 2023 року були гарні удари по російських аеродромах "Енгельс" та "Шайковка". За нашими офіційними даними було пошкоджено 2 бомбардувальники РФ, а росіяни записали 8 знищених бомбардувальників і кілька крилатих ракет", — сказав експерт.

Атака на аеродром "Енгельс"

20 березня у Саратовську область РФ, на аеродром стратегічної авіації "Енгельс-2", прилетіли чотири українських безпілотники літакового типу. Пристрої без перешкод здолали 700 км,

На думку авіаексперта Валерія Романенка, український дрон "Лютий" зміг обійти установки ППО С-400 та "Панцир-С1", які захищали аеродром "Енгельс-2". Про результативність атаки стане відомо пізніше, коли з'являться нові супутникові світлини.

В ГУР Міноборони повідомили, що аеродром стратегічної авіації дійсно атакували українські дрони. Зі слів розвідників, вони попрацювали "результативно".