Нідерланди виділили 150 млн євро на озброєння класу "повітря-земля" для українських F-16

Боєприпаси будуть закуплені у безпосередньо виробників, що забезпечить своєчасну підтримку військових потреб України.

Уряд Нідерландів оголосив про виділення понад 150 млн євро на закупівлю боєприпасів для України. Це фінансове зобов'язання спрямоване на придбання озброєння класу "повітря-земля", сумісного з винищувачами F-16, які, як очікують, будуть розгорнуті в Україні. Про це 20 березня повідомила пресслужба Міноборони Нідерландів.

Боєприпаси, спеціально розроблені для застосування з літаків F-16, будуть закуповуватися безпосередньо у виробників, що забезпечить своєчасну підтримку військових потреб України.

Нідерланди також відправляють раніше обіцяні винищувачі F-16 і супутнє обладнання до Румунії. Ці літаки призначені не тільки для оборонних операцій, а й мають стати найважливішим компонентом навчального центру для українських і румунських льотчиків.

Загалом 18 голландських F-16 були виділені для тренувань у Румунії, а ще 24 машини готуються до постачання в Україну. Ця підготовка координується партнерами по коаліції, демонструючи єдиний фронт у наданні військової допомоги Україні.

Таким чином, ідеться в публікації, Нідерланди разом із Данією та США очолюють коаліцію Ukraine Defense Contact Group у питанні Військово-повітряних сил, зайнявши активну позицію в підтримці України в умовах триваючого конфлікту.

На додаток до авіаційної підтримки уряд Нідерландів розширює свій внесок, включно з безпілотними авіаційними системами. Інвестуючи понад 200 млн євро, Нідерланди планують закупити й передати Україні значну кількість БПЛА. Дрони, які вже довели свою ефективність на полі бою, будуть придбані у співпраці з іншими партнерами та ЗСУ.

Раніше ми детально повідомляли про нові пакети військової допомоги Україні, які будуть надані партнерами за результатами засідання у форматі "Рамштайн". Одним із ключових моментів — надання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, яких гостро потребують Сили оборони України нині.