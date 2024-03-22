Помилуваний Путіним колишній "вагнерівець" вчинив наругу над дитиною, — росЗМІ (фото)

Жертвою ексв’язня стала учениця другого класу. За даними медіа, серед його попередніх злочинів було і зґвалтування.

У місті Курган у РФ затримали помилуваного президентом Володимиром Путіним колишнього в’язня, якій служив у ПВК "Вагнер". Деталями з посиланням на джерела 22 березня поділились у медіа ASTRA.

У Росії затримали 34-річного екснайманця Андрія Фролова. Проти нього порушена справа про насильницькі події сексуального характеру.

Фото Андрія Фролова Фото: Astra

За даними слідства, колишній "вагнерівець" скоїв насильство над ученицею другого класу. Журналісти з’ясували, що жертві Фролова лише дев’ять років.

Повідомляється, що раніше Фролов був неодноразово судимий — за зґвалтування, вбивство, викрадення авто, образу представника влади та водіння у нетверезому стані. Однак у листопаді 2022 року, перебуваючи за ґрати, він завербувався до ПВК "Вагнер".

Фото Андрія Фролова Фото: Astra

Найманець вирушив воювати в Україну, але у травні 2023 року повернувся додому. Він був серед тих "вагнерівців", які отримали помилування від Путіна.

Нагадаємо, у ЗМІ передавали, що Держдума РФ ухвалила в третьому читанні два законопроєкти, які дозволяють засудженим за зґвалтування укладати контракти з Міноборони Росії.

21 березня у ГУР інформували, що під час президентських виборів у РФ росіяни донатили на дрони для української розвідки. Зокрема, закупівлю "Сичів" профінансували 200 москвичів.