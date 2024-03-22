В Україні створять Центр авіації СБУ: за що він відповідатиме

Нардеп Олексій Гончаренко пояснив, що новостворена установа зможе бути корисною у зоні бойових дій. Вона виконуватиме завдання спільно з ЗСУ та іншими військовими формуваннями.

Український уряд погодив створення Центру авіації, який діятиме при СБУ. Про це 22 березня повідомив у соцмережах постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Погоджено пропозицію Служби безпеки України щодо утворення бюджетної установи "Центр авіації Служби безпеки України"", — написав він.

Народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко уточнив, що ця установа буде виконувати задачі, поставлені СБУ "для захисту суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, припинення і розкриття правопорушень проти миру і безпеки людства, тероризму".

"Особливо при виконанні завдань в районах ведення бойових дій, спільно із ЗСУ та іншими військовими формуваннями", — додав нардеп.

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