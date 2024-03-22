Росія заявила в ООН, що ціль із "демілітаризації" України вже виконана

Постійний представник РФ Василь Небензя запевнив, що ЗСУ нібито "виживають" лише завдяки міжнародній допомозі. За його словами, Україна "давно вже" не воює власною зброєю.

Ціль так званої "спеціальної військової операції", якою в Кремлі називають війну в Україні, виконана. Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявив постійний представник РФ Василь Небензя, як передали 22 березня в "РИА Новости".

Російський дипломат запевнив, що українські сили продовжують боротьбу нібито лише завдяки міжнародним партнерам.

"Із урахуванням того, що ЗСУ давно вже не воюють своїм озброєнням, можна сказати, що ціль нашої СВО з демілітаризації власне України виконано. Тепер бойовики виживають виключно коштом постачання від країн НАТО", — сказав Небензя.

Чи дійсно Україна не має своєї зброї?

У 2022 році українці зібрали 230 мільйонів гривень на безпілотники "Бобер" українського виробництва. Ці дрони-камікадзе активно використовує Головне управління розвідки Міноборони. Лише за 8 місяців "бобри" знищили ворожих ресурсів на понад 900 мільйонів доларів. Ці БПЛА виконували завдання на тимчасово окупованих територіях і атакували об’єкти в РФ.

Ще один український безпілотник, який допомагає Силам оборони — "Сич". Спочатку БПЛА був розвідувальним, однак згодом його модернізували, додавши ударності. Лише на завданнях ГУР і спецпризначенців "сичі" знищили ворожої техніки на понад 100 мільйонів доларів. Зокрема, такий дрон позбавив РФ такого цінного екземпляру як станція встановлення перешкод Р-330Ж "Житель".

Також втрат ЗС РФ завдають і морські безпілотники, зокрема Magura V5 українського виробництва. Саме Magura потопила російський патрульний корабель "Сергей Котов". Загалом ці безпілотні човни відправили на морське дно п’ять ворожих суден, а ще декілька — пошкодили.

Одними безпілотниками вироблена в Україні зброя, яка застосовується на фронті, не обмежується. Також Фокус публікував кадри з вітчизняною САУ "Богдана", чия броня змогла врятувати екіпаж навіть попри влучання дрона-камікадзе "Ланцет".

Нагадаємо, уночі на 22 березня Україна зазнала масованого обстрілу з боку РФ. У ворожому Міноборони виправдали удари по енергооб’єктах і ДніпроГЕС нібито відповіддю на рейд російських добровольців.