Заблокувати не можуть: росіяни нарощують використання Starlink в Україні, — Welt

За словами журналістів, заблокувати роботу терміналів можна за геолокацією. Українські та російські війська знаходяться поруч, а тому блокування позначиться на обох сторонах.

Російські військові почали частіше використовувати американські системи супутникового зв'язку Starlink від компанії SpaceX. Про це пише німецьке видання Welt.

За словами журналістів, про використання росіянами Starlink їм розповіли бійці розвідувально-аналітичного центру бригади, що воює, "Буревій".

"Без Starlink наша ефективність була б явно знижена. Тому я б сказав, що вони також дуже ефективні для росіян", — сказав командир підрозділу Олександр.

Зазначається, що пристрої Starlink, які були виявлені в руках росіян на окупованих територіях кілька тижнів тому, досі активні. Ба більше, їх стає більше.

Як розповів керівник підрозділу радіорозвідки з позивним "Міхась", із перехоплення розмов росіян стало відомо, що в Кремінній навіть є магазин, де продають Starlink. Так, ЗС РФ не можуть працювати в глибині РФ, але в них є простір для роботи на лінії фронту — на дистанції 30 або 50 кілометрів.

У матеріалі йдеться, що заблокувати роботу терміналів можна за геолокацією. Українські та російські війська знаходяться поруч, а тому блокування позначиться на обох сторонах.

За словами неназваного офіцера радіорозвідки, ЗС РФ використовують Starlink для корекції вогню артилерії. Зламати супутниковий зв'язок не можна.

Раніше ЗМІ повідомили, що у США почали розслідування після появи Starlink у ЗС РФ. За словами демократів американської Палати представників, якщо термінали супутникового інтернету дійсно потрапили до рук росіян, це може свідчити про обхід санкцій.

Водночас у РФ назвали супутники SpaceX військовими цілями і пригрозили заходами у відповідь. Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що комерційні системи Starlink використовують для розвідки і проведення бойових операцій.