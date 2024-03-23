Наростили вдвічі: авіація РФ встановила абсолютний "рекорд" застосування КАБ

Починаючи з жовтня 2023 року, ЗС РФ щомісяця нарощували темпи використання керованих авіабомб. У момент, коли їх стало особливо багато, "впала" Авдіївка.

Станом на 23 березня ЗС РФ застосували на лінії фронту 2 тис. керованих авіабомб (КАБ). Березень ще не завершився, але ворог вже встановив рекорд за кількістю бомбардувань снарядами даного типу. Про темпи використання КАБів на лінії фронту військово-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів на сторінці Facebook.

Коваленко вказав, що за три березневих тижні росіяни запустили по українцях 2 000 КАБів. Це більше, ніж було у лютому — більш як 1 500 авіабомб.

Оглядач зауважив, що ворог встановив "абсолютний рекорд". Числа говорять самі за себе. На думку Коваленка, додаткових коментарів поточна ситуація не потребує.

"Коментарі, гадаю, вже просто зайві", — сказав він.

КАБи в Україні - коментар Олександра Коваленка Фото: Скриншот

КАБи в Україні — деталі

Зазначимо, у Telegram-каналі оглядача можна дізнатись про темпи використання росіянами авіабомб. Зокрема, він навів підрахунки (орієнтовні) за період з жовтня 2023 року по березень 2024 року. Якщо позначити наведені дані на графіку (дані за січень — приблизні), то можна побачити, що за шість місяців кількість КАБів зросла майже удвічі.

КАБи в Україні - скільки керованих авіабомб з жовтня 2023 по березеннь 2024 Фото: Скриншот

Також Коваленко перелічив ділянки фронту, які особливо потерпають від російських керованих авіабомб: це місцевість біля Авдіївки (Очеретине, Семенівка, Орлівка, Тоненьке, Новомихайлівка), лінія боїв у Запорізькій області, особливо — Роботине, прикордонні регіони Сумської області (Вільне, Велика Писарівка, Юнаківка, Чернацьке тощо).

Зазначимо, раніше Фокус писав, що під час штурмів Авдіївки росіяни масово використовували керовані авіабомби. Бійці ЗСУ втримували даний напрямок майже п'ять місяців — з жовтня, коли почались перші атаки ЗС РФ. Відступ з населеного пункту стався 17 лютого 2024 року, — про це заявив головнокомандувач Олександр Сирський.

Починаючи з лютого, ЗС РФ почали масово втрачати літаки Су-34, які запускають КАБи за відстані кількох десятків кілометрів від лінії фронту (можуть нести одночасно шість КАБ-500). Згідно зі звітами українського командування, росіяни позбулись більше десятка повітряних суден.

Нагадуємо, західні партнери України повідомили, що ЗСУ отримали винищувачі F-16 до літа 2024 року. Ідеться про перших шість літаків, а в цілому їх має бути близько 60. Українські пілоти та інженери проходять навчання у Данії: кадри тренувань опублікував міністр оборони Бельгії.