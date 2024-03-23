Боротьба з ТЦК та істерія: Bihus дослідили діяльність антиваксера Остапа Стахіва (відео)

Група громадян об'єдналась і поширює у соцмережах скандальні відео з діями працівників терцентрів комплектування. Потім ці відео з'являються на росТВ з коментарями про те, як українці не хочуть брати участь у війні з РФ, — виявили українські журналісти.

Львів'янин Остап Стахів з групою послідовників створив мережу груп у Viber та Telegram, в яких розповідає про шкідливість мобілізації. Низка його меседжів дуже схожі на повідомлення, які поширюють російські спецслужби. Про діяльність Стахіва проти мобілізації та його ставлення до російсько-української війни розповіли розслідувачі проєкту Bihus.info.

Розслідувачі спершу нагадали, чим був відомий Стахів до повномасштабного вторгнення РФ. Головний напрям його активності — виступи проти вакцинації, яку проводили в Україні та світі у зв'язку з епідемією COVID-19. Саме тоді його час від часу бачили з Кирилом Стремоусовим, який у 2022 році почав працювати на окупаційну владу і загинув незадовго до звільнення Херсона від російських військ.

Під час війни Стахів "переорієнтувався" — почав виступати проти мобілізації й навіть заснував рух, спрямований на протидію набору в ЗСУ. Про цей аспект активностей Остапа ідеться у матеріалі, створеному Bihus.

Війна з РФ — позиція Стахів щодо ТЦК

Перші підозри про незаконну діяльність Стахів з'явились навіть у СБУ, розповіли журналісти. У листопаді 2021 року його затримали і висунули підозру за "спробу повалити конституційний лад". Перед затриманням він якраз проводив протестну акцію з особливими плакатами: якщо клацнути по QR-коду на плакаті, то можна було опинитись на сайті "Єдиної Росії". Два роки тому справа завершилась заставою у розмірі в 1 млн грн — львів'янин вийшов на свободу.

Протягом 15-хвилинного репортажу журналісти розповіли про особливості теперішньої активності Стахова.

Розповідає про те, що працівники терцентрів комплектування (ТЦК) "масово викрадають та катують людей". Для цього створив мережі Viber- та Telegram-каналів, у яких спілкуються саме на такі теми. Розслідувачі відшукали 24 регіональних чати з відповідною тематикою. У чатах — по кілька тисяч користувачів. У чатах періодично публікують відео переслідувань: кадри, як натовп громадян переслідує військкомів. Також розміщують "методички", як краще обманути систему мобілізації. Є меседжі, які стосуються причин війни. Журналісти навели кілька цитат: про те, що Володимиру Путіну насправді ніяка Україна не потрібна, "Україна куплена американською корпорацією Black Rock", "не Путін бомбить Україну і Одесу, а США і Великобританія".

Також Bihus розповіли про активності спільників Стахів — Анжели Гуріної, Олександра Надьожи, Олени Фаїст, Олега Герича. Приклади їхніх "робіт" — нагрубити військкому, зафільмувати його реакцію, поширити у соцмережах, а потім подивитись, як це використовують російські пропагандисти. Один з відомих інцидентів — бійка в Косачі на Івано-Франківщині: населення отримало повідомлення у Viber про приїзд ТЦК і побило жінку з дитиною.

Автори розслідування зауважили, що системна діяльність Стахіва небезпечна і призводить до насилля та істерії. Вони кілька разів згадують про те, що цими активностями мали б зайнятись СБУ.

"Ці люди впливають на мізки величезної аудиторії, зомбують і поширюють відверту унікальну фігню. Крім того, що це неймовірно бісить, це ще й небезпечно. Масове роздмухування подібних наративів може призводити до насилля. Метою його кодла і є створення отаких конфліктів, поширення суспільної істерії. А такі випадки як в Космачі — це вже наочний приклад цієї істерії".

Зазначимо, на сторінці у Facebook Стахова можна побачити його активності. Наприклад, він запрошує бажаючих приєднатись до певної громадської організації, яка буде захищати права людини. Також він розповідає про "викрадення людей в Ужгороді" та регулярні візити на судові засідання. Останній його допис — реакція на розслідування Bihus.info: написав, що журналісти начебто "передозувались наркотиками"

На сторінці СБУ поки що немає реакції на розслідування журналістів.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про скандали з мобілізацією, про які стало відомо у соцмережах. Наприклад, у березні у Львові стався конфлікт з чоловіком, який називав себе волонтером. Дружина розповіла, що його затримали працівники ТЦК і ледь не мобілізували до лав ЗСУ. Про проблеми мобілізації говорили й військові експерти: вказували, що медіа також дещо причетні до того, що поширюється негатив про роботу військкомів.