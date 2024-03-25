Американський винищувач Raptor помітили з новітнім обладнанням (фото)

Літак F-22 помітили з новим датчиком IRST для виявлення цілей, а також з новими зовнішніми баками.

F-22 Raptor Повітряних сил США вперше помітили із новими зовнішніми баками і інфрачервоними датчиками під крилом. Про це повідомляє The War Zone.

В соціальних мережах опублікували Raptor у абсолютно новій конфігурації. Літак помітили під час польоту біля порту Мохаве. Відтак автор припускає, що винищувач базується на базі Едвардс й призначається для тестування. В планах армії давно була система інфрачервоного пошуку і відстеження (IRST), але програму скоротили кілька десятиліть тому. Карʼєра F-22 Raptor в Повітряних службах підходить до завершення.

Візуалізація паливних баків F-22 Raptor

Наразі в строю перебуває 180 F-22, які планують замінити винищувачем 6 покоління NGAD. Їх має бути 200 одиниць. Зараз Raptor частково використовують як інкубатор технологій для наступного літака. F-22 залишатиметься на службі ще щонайменше десятиліття. Його називають найсмертоноснішим у світі винищувачем повітря-повітря.

IRST призначено для малопомітних цілей, пара "Рапторів" значно покращить і без того значну ситуаційну обізнаність. Також триває модернізація й всередині F-22. У бюджетному запиті на 2025 фінансовий рік є окремий рядок для покращення датчиків винищувача, що має розширити їхню можливість.

Винищувач F-22 Raptor з новими паливними баками

Нагадаємо, Повітряні сили США хочуть списати 250 літаків у 2025 році, серед них винищувач F-22 Raptor.

2 лютого ЗМІ писали, за яких умов Су-35 може стати проблемою для F-22 Raptor.