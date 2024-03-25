Висотою 70 м: Польща збирається побудувати вежі спостереження на кордоні з Білоруссю

За даними служби прикордонної охорони Польщі, радіус огляду зі зведених веж становитиме приблизно десять кілометрів.

Влада Польщі планує побудувати вежі для спостереження на кордоні з Білоруссю. Про це повідомив головний комендант служби прикордонної охорони Польщі Роберт Баган в інтерв'ю газеті Dziennik Gazety Prawnej.

"Йдеться про вежі висотою 70 м, які будуть обладнані сучасними оптико-електронними приладами", — сказав Баган.

Він уточнив, що вежі дадуть змогу отримувати точний огляд того, що відбувається по обидва боки польсько-білоруського кордону в радіусі 10 км.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги в ніч на 24 березня російська ракета залетіла на територію Польщі, однак не збила її.

Унаслідок інциденту польська авіація була піднята в повітря. Польські військові зазначили, що об'єкт увійшов у повітряний простір у районі міста Осердув (Люблінське воєводство) і пробув там протягом 39 секунд.

Крім того, раніше у ЗМІ писали, що світова спільнота продовжує посилювати санкційний тиск на Білорусь. Так, на початку червня Велика Британія оголосила про розширення санкцій проти Білорусі у зв'язку з підтримкою, яку режим Олександра Лукашенка надає Росії.

А наприкінці лютого 2023 року лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що, незважаючи на міжнародні санкції, Республіка Білорусь спільно з РФ продовжує займатися розробкою різної зброї. Водночас, за словами білоруського лідера, електроніка для озброєння виробляється в республіці на базі радянського військово-промислового комплексу.