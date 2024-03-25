Ставлять "Панцирі": у підпіллі розповіли про захист росіянами НПЗ від далекобійних БПЛА України

Велика кількість засобів ППО РФ залучена у війну проти України, тому неможливо відправити їх для захисту всіх стратегічних об'єктів на території Росії.

Агент руху "Атеш", який увійшов до підрозділу ППО військ РФ і збирає інформацію, розповів, що окупанти залучають зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1" для захисту нафтопереробних підприємств від атак далекобійних дронів України. Про це йдеться 25 березня в Telegram-каналі підпілля.

Нові розробки ОПК України у сфері безпілотних систем дальньої дії чинять сильний тиск на систему протиповітряної оборони РФ. Найчастіше українські безпілотники, як ідеться в повідомленні, їх не фіксують на радарах.

"І з метою ефективної протидії створюються мобільні групи швидкого реагування, які поки що так і не можуть навчитися успішно уражати подібні повітряні цілі", — повідомляє джерело "Атеш".

Атаки українськими дронами дальньої дії створюють серйозну загрозу для енергетичних об'єктів на території РФ. Успішні удари дронами Сил оборони України по нафтопереробних російських заводах показали, що засоби протиповітряної оборони окупантів не можуть упоратися з новими загрозами.

У зв'язку з цим, як доповів агент руху, захист об'єктів постійно посилюється та все більше засобів ППО стає на бойове чергування на приватних НПЗ. Однак безліч із цих засобів залучені у війну проти України, і неможливо відправити їх до захисту всіх стратегічних об'єктів Росії. Для захисту нафтопереробних підприємств, здебільшого тих, які ще не зазнавали атак далекобійних українських безпілотників, залучають, як вважається, найкращі зразки ВПК РФ — самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1".

Дрони України й удари по НПЗ РФ

В України, за інформацією Forbes, велика кількість видів далекобійних дронів для атак по російських нафтопереробних заводах. Українські військові використовують 15 видів безпілотників, щоб доповнити атаки крилатими ракетами та підвищити ефективність рейдів.

У березні атаки на російські заводи посилилися. Уночі 23 березня російські журналісти заявили про пожежі на Куйбишевському НПЗ в Самарі, а також на НПЗ, розташованому поруч із містом Новокуйбишевськ у Самарській області. За їхніми даними, підприємства зазнали атак БПЛА.

Уночі росЗМІ писали стосовно удару по Оскольському електрометалургійному комбінату в Бєлгородській області. Водночас губернатор регіону В'ячеслав Гладков про атаку нібито українського безпілотника на "одне з підприємств Старооскольського міського округу".

Нагадаємо, 25 березня в Defense Express пояснили удар РФ по Києву "Цирконом". Росія могла відпрацьовувати певні питання практичного запуску під час атаки на Київ. Ракети летять за квазібалістичною траєкторією, виходячи на найвищу висоту 20-40 км.