Не придатний для бою: у ВМС підтвердили пошкодження корабля "Иван Хурс" (відео)

"Иван Хурс" міг координувати спільні атаки військових кораблів, літаків та сухопутних військ ЗС РФ. Після удару Storm Shadow розвідувальний корабель втратив апаратуру, якою міг шпигувати за українськими цілями.

Російський корабель "Иван Хурс" отримав серйозні пошкодження під час ракетної атаки ЗСУ по Севастопольській бухті в окупованому Криму. Завдяки цим пошкодженням він відтепер не зможе брати участь у бойових діях проти України. Про наслідки удару по військових об'єктах ЧФ РФ речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів у ефірі всеукраїнського телемарафону.

Зі слів Плетенчука, "Иван Хурс" перебував неподалік від інших двох великих десантних кораблів (ВДК) ЧФ РФ — "Азов" та "Ямал". Українська ракета пошкодила штурмову частину судна — вдарила по розвідувальному обладнанню.

"Иван Хурс" — розвідувальний корабель ЧФ РФ. Тобто відтепер він не здатен виконувати основне призначення і тому не може використовуватись проти України.

"Фактично зараз він не боєготовий, виконувати завдання за призначенням не може", — наголосив речник ВМС України.

Два інші кораблі також отримали серйозні пошкодження, — додав Плетенчук. Українці знали, що ВДК "Азов" та "Ямал" перебували в доках 13 судноремонтного заводу в Севастопольській бухті. Як підтвердив новий удар ЗСУ, судна Чорноморського флоту РФ — у небезпеці навіть під час ремонту.

"Ми підтверджуємо, що було уражено два ВДК. "Ямал" вже закінчив докування, закінчив ремонт, "Азов" ще перебував у ремонті. Це був найкращий момент для їхнього ураження. Це є небезпечним як показує практика", — наголосив офіцер.

"Иван Хурс" — розвідувальний корабель ЧФ РФ, довжиною 95 м, шириною 16 м, кількість екіпажу — 131 особа. Головне його призначення — за допомогою радіолокаційних станцій стежити за переміщеннями об'єктів та націлювати на них вогневі засоби корабельної ударної групи, авіації і сухопутних військ. Судно вже потрапляло у приціл Сил оборон — 24 травня 2023 року його атакували морські дрони неподалік від Босфорської протоки. Згідно з заявами Міноборони РФ, пошкоджень не було. Згодом в ГУР Міноборони розповіли, що це була одна з перших місій безпілотників MAGURA V5.

Удари по ЧФ РФ — деталі

Зазначимо, атака на військові об'єкти РФ у Севастополі відбулась увечері 24 березня. На відео, опублікованими місцевими жителями, чути кілька гучних вибухів та видно яскравий спалах. Пізніше в Силах оборони підтвердили, що завдали успішний удар ракетами Storm Shadow по вузлу зв'язку ЧФ РФ, судноремонтному заводу та двох (трьох) військових кораблях.

Після атаки 24 березня експерти Defense Express підрахували, що за два роки війни ЧФ РФ втратив третину кораблів, а з восьми ВДК у робочому стані залишилось лише три.

Нагадуємо, 25 березня у мережі опублікували супутникові світлини бухти в Новоросійську, де Росія може ховати рештки Чорноморського флоту. Ще одне можливе місце дислокації — порт Очамчира в окупованій Абхазії, про який розповідали в ГУР.