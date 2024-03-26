"Це вже хронічне": Подоляк розкритикував Патрушева і Бортнікова через брехню про Україну

Радник голови ОП наголосив, що російська пропаганда не розкриває правду щодо теракту у Підмосков'ї.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував звинувачення на адресу Києва з боку директора ФСБ РФ Олександра Бортнікова, назвавши брехнею висловлювання про нібито причетність Києва до організації масового вбивства в "Крокус Сіті Хол". Про це Подоляк написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

На думку радника голови ОП, такі звинувачення РФ можна вважати хронічними, оскільки є незаперечні факти та загальне розуміння різними країнами причин та наслідків, відсутність віри, навіть серед керівництва нейтральних країн, у наявність "українського сліду" у теракті, який відбувся в Крокус Сіті Хол".

"Хай там як, вже після брехні Путіна (ніяк інакше не можна обґрунтувати наявність у даного суб'єкта нав'язливої ідеї, якою зумовлені його неадекватні висловлювання), неправдиву інформацію розповсюджує поширює суб'єкт Патрушев, а після нього і "глава ФСБ" Бортніков…" — зазначив Подоляк.

Водночас представник команди президента України поцікавився, якою була мета такого демонстративного прояву колективної некомпетентності

Варто зазначити, що очільник ФСБ Олександр Бортніков, висловлюючись стосовно теракту у "Крокус Сіті Хол", заявив про нібито причетність українських спецслужб до теракту, який вчинили радикальні ісламісти.

Що відомо про теракт у "Крокус Сіті Хол"

Ввечері 22 березня у підмосковному "Крокус Сіті Хол" декілька людей почали стрілянину, що закінчилося пожежею. У РФ повідомили про 139 загиблих. Глава Кремля Володимир Путін впродовж майже доби мовчав, а потім офіційно виступив із заявою, у якій звинуватив Україну у причетності до теракту.

Представники російських силових відомств затримали 11 осіб, причому в речах деяких з них було виявлено паспорти громадян Таджикистану.

23 березня президент України Володимир Зеленський завив, що Путін взяв паузу на добу, аби звинуватити Київ. Глава держави повністю заперечив причетність України до теракту. Окремо він нагадав про багаточисельні теракти впродовж президентства Путіна, які призводили до масової загибелі людей.

Також вчора глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський союз розпочав співпрацю з російськими спецслужбами щодо терористичного акту, який стався у "Крокус Сіті Хол". Водночас високопосадовець відкинув версію стосовно вірогідної причетності України до цієї події.