Коаліція бронетехніки для ЗСУ: в Міноборони розкрили деталі ініціативи

В нову коаліцію увійшло пʼять партнерів, яку очолює Польща і Велика Британія. Після першого засідання сторони створили чотири синдикати, де будуть українські представники.

У Варшаві відбулося відкриття Коаліції бронетехніки на підтримку України. Перше засідання дозволило виробити консолідовану позицію для посилення технічного парку ЗСУ новими зразками бронетехніки і їхнього ремонту. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

26 березня в польській столиці відбулася перша зустріч Коаліції бронетехніки, яку створила Польща і Німеччина. Її підтримала Велика Британія, Швеція і Італія. Українську делегацію очолив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

За результатами засідання було створено чотири синдикати, в кожен з яких буде український представник:

постачання бронетехніки техніки і боєприпасів до неї;

технічне обслуговування та ремонт;

підготовка екіпажів та технічного персоналу;

відпрацювання ефективної тактики застосування бронетехніки на полі бою.

"Коаліція бронетехніки має на меті посилити броньований щит Сил оборони України, спільними зусиллями підвищити спроможності нашого війська у боротьбі з російським агресором, забезпечити ефективне функціонування, технічне обслуговування, ремонт зразків техніки та озброєння, наданих нам союзниками", – повідомив Гаврилюк.

Польський БМП Rosomak в ЗСУ Фото: скриншот

Він також додав, що ініціатива союзників є дуже важливою, бо в ЗСУ є проблематика із ремонтом іноземної техніки. Тому коаліція може створити в Україні ремонтну базу західної бронетехніки. Також танкова коаліція показала вже свій потенціал для розвитку співпраці у сфері бронетехніки.

В новій коаліції планують розробити дорожню карту, яка відповідатиме стратегії розвитку ЗСУ. У довгостроковій перспективі країни танкової Коаліції і Коаліції бронетехніки допоможуть у створенні майбутнього бронетанкового парку в ЗСУ і налагодять з Україною інноваційно промислове партнерство.

Нагадаємо, 13 грудня 2023 року у Британії розказали, як нарощуватимуть можливості ВМС України в межах морської Коаліції.

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