Пропускають 80% БПЛА: у РФ карають Росгвардію, яка "захищає" НПЗ, — "Атеш"

Нафтопереробна галузь РФ більш як пів року потрапляє під удари безпілотників ЗСУ. За цей час Москва так і не вигадала спосіб, як їм протидіяти.

Кремль стурбований безпорадністю "Росгвардії", яка не здатна захистити нафтопереробні заводи (НПЗ) РФ. Для цього командувачів регіональних підрозділів МВС Росії карають: переводять на нове місце роботи, знімають з посади. Про те, як реагує російська влада на удари БПЛА Сил оборони України, розповіли в Telegram-каналі партизанського руху "Атеш".

У дописі, опублікованому 27 березня, ідеться про "ефективність" мобільних груп Росгвардії проти українських безпілотників, про яку розповіли агенти партизанів. З'ясувалось, що вони здатні впоратись лише з п'ятою частиною БПЛА, які загрожують НПЗ Росії. 80% дронів долітає, — вказує партизанський рух.

Тим часом саме на Росгвардію покладено завдання вигадати спосіб захисту підприємств нафтопереробки. Задля цього вони мали б відпрацювати найрізноманітніші сценарії реагування. Однак атаки БПЛА тривають вже сьомий місяць, а ефективної протидії росіяни так і не вигадали.

"Завдання стоїть з верху і відпрацьовується багато сценаріїв, але на цей момент вони не мають чіткого розуміння того, як ефективно протидіяти подібним атакам", — зауважили в "Атеш".

Щоб підняти ефективність протидії БПЛА, у регіони приїхали службові перевірки з центру. Вони знімають з посад командирів, переводять на іншу роботу — це покарання за те, що вони не вигадали засобів захистити стратегічні об'єкти РФ, — наголосили партизани.

Удари по РФ - інформація Атеш про атаки на НПЗ Фото: Атеш

Удари по РФ — атаки дронів на НПЗ

Зазначимо, російські підприємства нафтової галузі, починаючи з вересня 2023 року, страждають від регулярних ударів безпілотників Сил оборони. Аналітики зібрали інформацію про удари, які відбулись з вересня 2023 по середину лютого 2024 року. З'ясувалось, що БПЛА атакували 18 разів: били по нафтових терміналах, нафтобазах, складах пального тощо.

Тим часом з січня 2024 року почалась наступна хвиля ударів — дрони цілеспрямовано атакували саме нафтопереробні заводи. Згідно з підрахунками видання Bloomberg, відбулось близько 20 ударів, внаслідок чого РФ могла втратити близько 12% потужностей.

На подію відреагували у Кремлі. Зокрема, з 1 березня запровадили мораторій на експорт бензину: прогнозували, що можливий дефіцит та зростання цін.

Нагадуємо, 25 березня партизани розповіли, що для захисту НПЗ росіяни вирішили використати ЗРК "Панцир". Втім раніше експерти проаналізували, чи вистачить у РФ цих засобів ППО, щоб вберегти від безпілотників 45 заводів з переробки нафти, розкиданих по усій території країни.