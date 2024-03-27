Харків вперше обстріляли КАБ великого калібру: серед 18 постраждалих є діти (відео)

За повідомленням прокуратури, це перший випадок, коли збройні сили РФ вдарили таким видом боєприпасу по місту, який випустили з літака.

У середу вдень, 27 березня, російські окупанти двічі вдарили по Харкову: перший раз по загальноосвітній школі, другий — по дитячому майданчику між п'ятиповерхівками. Попередньо відомо, що обстріл наче здійснено модифікованим боєприпасом УМПБ Д-30, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у власному телеграм-каналі.

За його даними, внаслідок обстрілу 1 чоловік загинув, 18 постраждалих, серед яких діти від 3-х місяців до 9 років. Стан поранених легкої і середньої тяжкості.

За повідомленням Харківської обласної прокуратури, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Що пошкоджено

За інформацією Синєгубова, станом на 17:30 відомо про часткову руйнацію 2 п’ятиповерхівок, медичної установи, адміністративної будівлі, місць загального користування.

"Від ще одного прильоту частково пошкоджена будівля навчального закладу. Загалом пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхівок", — уточнив очільник ОВА.

Крім того, він зазначив, що всім жителям, помешкання яких постраждали, нададуть місця у гуртожитках. Рятувальні роботи на місці вибухів тривають.

Чим здійснено обстріл

Як зазначив Синєгубов, був достатньо потужний вибух — "середнє між авіабомбою та ракетою". На його думку, боєприпас таким калібром, схожий на УМПБ Д-30, може літати на відстань до 90 кілометрів.

"Застосовують як і з літака, так і з РСЗВ "Смерч". Остаточна інформація після експертизи", — зауважив голова ОВА.

На думку фахівців Харківської обласної прокуратури, ворог здійснив обстріл двома УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

"Це перший випадок, коли збройні сили РФ вдарили таким видом боєприпасу по місту. Боєприпаси випустили з літака", — зауважили у повідомленні прокуратури.

Зеленський про обстріл Харкова

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що терор Росії саме проти Харкова набуває "особливої підлості".

"Намагання загнати понад мільйон людей у блекаут, постійні удари ракет і "шахедів". Тепер – авіабомби. Просто по звичайній вулиці, по будинках, школі, звичайній цивільній інфраструктурі. На цей час відомо про одного загиблого. Мої співчуття рідним та близьким", — прокоментував трагедію президент.

Він наголосив, що Росія несе відповідальність за кожний обстріл. При цьому Зеленський зауважив, що не може бути жодних раціональних пояснень, чому системи Patriot, яких у світі достатньо, ще й досі не закривають небо Харкова та інших міст і громад України.

"Зміцнення української ППО, прискорення надання Україні F-16 — це життєво важливі завдання. Цьому немає і не може бути жодних раціональних пояснень — чому Patriot, яких у світі достатньо, досі не закривають небо Харкова та інших наших міст і громад, які страждають від російських терористів", — заявив президент.

П'ять днів тому, 22 березня, Росія здійснила масований ракетний удар по Україні з використанням 151 повітряних ударних засобів. Внаслідок удару Харків було повністю знеструмлено: ворог пошкодив усі підстанції та ТЕЦ.

Нагадуємо, у росЗМІ з'явилась інформація, отримана від оточення президента РФ Володимира Путіна. Джерела запевняють, що Харків — одна з наступних цілей Москви.