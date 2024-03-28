Не раніше липня: експерт розповів, коли ЗС РФ можуть піти у наступ на Харків (відео)

Резервів ЗС РФ не вистачить, щоб почати другий наступ на Харків. Спершу Кремль проведе нову хвилю мобілізації, і тоді вже можна чекати нової активізації ворога.

Російська армія поки що не має достатніх сил, щоб здійснювати наступальні дії на Харків чи якесь інше українське місто. Спершу Кремль проведе мобілізацію, підготує війська, і лише потім буде готовий до нових атак. Орієнтовний час наступу ЗС РФ — не раніше липня 2024 року. Про можливі плани Москви військовий експерт Михайло Жирохов розповів у ефірі телеканалу "Київ24".

Жирохов пояснив, що після того, як Кремль проведе приховану чи відкриту мобілізацію, солдатів спершу будуть навчати. Тривалість навчання — близько двох місяців. І лише після цього з'явиться реальна загроза нового наступу ЗС РФ на Харків.

"Росіян зараз стримує тільки нестача особового складу. [Після мобілізації в РФ — ред.] можна буде говорити про якісь оперативні напрямки, про наступ на Харків або якісь інші українські міста", — заявив експерт.

Крім навчання, російські військові повинні пройти злагодження, додав Жирохов. Тому наступ РФ, ймовірно, відкладеться ще на певний час. З його слів, згідно з "відомими планами", наступ на Харків може статись у липні-серпні 2024 року.

"Не раніше. У них є якісь резерви, але для наступу на таке місто, як Харків, — цього явно недостатньо", — сказав він.

Наступ ЗС РФ на Харків - коментар Жирохова (див. з 1:00)

Наступ ЗС РФ на Харків

Зазначимо, у росЗМІ з'явились публікації, в яких переповідають начебто плани президента РФ наступати на Харків або Київ. Джерела російських журналістів стверджують, що у Кремлі окупацію Харкова вважають більш реальною "історією", при чому Путін впевнений, що доб'ється успіху.

Тим часом військові оглядач Олександр Коваленко пояснив, що для наступу на обласний центр України потрібно зібрати 500-тисячне військо. На сьогодні таких сил у Москви не має.

Водночас протягом останніх днів, починаючи з 22 березня, росіяни посилили обстріли Харкова. Під час масованого удару 22 березня, коли у бік України летіла 151 повітряна ціль, у місті було зруйновано усі підстанції і ТЕЦ. Мер Ігор Терехов пояснив харків'янам, що стався блекаут: комунальники намагаються як найшвидше відновити електропостачання.

Нагадуємо, 27 березня стався черговий удару по Харкову. ЗС РФ запустили авіабомби, здатні пролетіти близько 90 км — два снаряди вибухнули в центрі Шевченківського району. Загинув один чоловік, майже 20 осіб отримали поранення. На початку березня голова військової адміністрації заявив, що починається евакуація людей, які проживають у Харківському та Куп'янському районах.