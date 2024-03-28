Важкі і маломобільні: у Forbes назвали мінуси британських танків в ЗСУ

Танки Challenger 2 важать понад 70 тонн, тому застрягають в мʼяких ґрунтах української землі. Гармата потребує окремих боєприпасів, а самих машин ЗСУ отримали лише 14.

Українська армія отримала 14 танків Challenger 2 від Великої Британії, що підштовхнуло інші країни передавати свої машини в ЗСУ. Проте на думку оглядача Forbes Девіда Акса, британські танки не годяться для реалій російсько-української війни.

Британська армія має в строю лише один тип танків і це Challenger 2. Військові його успішно використовували під час війни в Іраці у 2003 році. Проте для України Challenger 2 не годиться. Автор вважає, що для ЗСУ виділили 14 машин лише для того, щоб спонукати партнерів передати Україні свої танки Leopard і Abrams. Також він наводить такі аргументи на користь своєї позиції:

Challegner 2 не мобільні;

відсутність додаткового захисту для Challenger 2;

нарізна гармата, яка потребує окремих боєприпасів;

мала кількість переданих машин.

Британський танк має двигун на 1200 к.с., що є недостатнім для 71-тонної машини. Тому вони часто загрузають у мʼяких ґрунтах української землі. Якщо танк застрягне прямо на полі бою, то буде вразливою, бо підігнати техніку для евакуації буде складно.

Щодо бронювання, то Акс пише, що британці завжди розгортали Challenger 2 з додатковим бронюванням на нижню лобову деталь і борти корпусу. Саме ці місця є найвразливішими, але ЗСУ не отримали таких пакетів, які б зробили танк масою 74 тонни.

Challenger 2 в ЗСУ

120-мм нарізна гармата L30 потребує особливих боєприпасів, бо інші західні машини мають гладкоствольну гармату. Відтак українська армія має мати окрему логістичну лінію для матеріально-технічного забезпечення. Зазначається, що гармата на британському танку має ресурс близько 500 пострілів, а це втричі менше, ніж у гармати L44, яка встановлена на Leopard 2.

Українська армія оперує під 100 танків Leopard 2, 31 Abrams і має отримати сотні Leopard 1. Основні машини досі є Т-64, Т-72 і Т-80. На цьому тлі 14 Challenger 2 виглядають такими, що вони "ледве варті зусиль", щоб їх утримувати в строю.

Нагадаємо, бійці ЗСУ кажуть, що Challenger 2 — це 64-тонний снайпер.

9 лютого десантники 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ показали навчання з британськими Challenger 2.