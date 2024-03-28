Боєць НГУ проїхав 2,5 години в тамбурі через службового собаку: що відомо (фото, відео)

Волонтерка помітила, що військовий стоїть із речами та хвостатим супутником у тамбурі. Він пояснив, що не може зайти у вагон через правила "Укрзалізниці". У компанії та Нацгвардії прокоментували інцидент.

В Україні військовий був змушений їхати майже три години в тамбурі, бо його не пустили у вагон зі службовим собакою. Деталями інциденту 27 березня поділилася волонтерка Дарія Бронська.

За її словами, чоловік у військовій формі всю поїздку простояв у тамбурі. На запитання, що сталося, захисник "тяжко видихнув" і відповів, що "не дозволяють".

Фото, опубліковане волонтеркою Фото: Скриншот

"Я була в такому шоці, що навіть не стримала сліз… Людина, яка нас захищає, і службовий собака мають їхати понад 2,5 години в тамбурі", — поділилася українка.

Вона заявила, що розчарована в правилах "Укрзалізниці".

"Я їхала в новій електричці, де місця валом. Невже не знайдеться якогось кутка-місця хоча б біля полиці для валіз?! Я подорожувала по світу й багато де помічала, що тварина — друг людини та має доступ скрізь, куди потрібно власнику. Але на жаль, не в Україні", — додала Бронська.

У коментарях під публікацією уточнюють, що на фото — службовий собака Національної гвардії України Ермі. Він і його власник несли та несуть службу в Чернігові, виїжджають на службово-бойові завдання протягом усієї повномасштабної війни.

Коментарі під публікацією про інцидент Фото: Скриншот

Реакція "Укрзалізниці"

Бронська опублікувала відповідь, яку отримала від пресслужби "Укрзалізниці" в особистому листуванні.

"Тварини, розмір яких не перевищує 45 см у холці, можуть подорожувати залізницею за умови наявності переноски, вона має бути при собі. Ми розуміємо, тваринкам некомфортно весь час сидіти в переносці, тому провідники та стюарди не так суворо контролюють, чи перебуває ваш улюбленець під час поїздки в переносці", — йдеться в повідомленні.

У перевізника запевнили, що раді пасажирам із улюбленцями, але за умови дотримання правил.

"Ми усвідомлюємо, що правила вже застарілі, наразі команда працює над їх оновленням", — зазначили в "Укрзалізниці".

Термінів оновлення пресслужба не вказала, зазначивши, що це "досить складний і тривалий процес". Дівчину запевнили, що низку пропозицій із огляду на досвід іноземних залізниць розглянуть фахівці "найближчим часом".

Листування волонтерки з "Укрзалізницею" Фото: Скриншот

Також пресслужба "Укрзалізниці" опублікувала коментар щодо ситуації на сторінці в соцмережах.

У компанії нагадали, що з початку повномасштабної війни евакуювали понад 120 тисяч тварин, і про правила не йшлося. Однак зараз працівники керуються чинними правилами перевезень тварин, і їх дотримання обов’язкове для всіх.

"Наші працівники шанують захисників і знають, як їм важливо бути вдома чи деінде вчасно, тому всупереч вузьким нормам правил знайшли можливість допустити пасажира-військового зі своїм вихованцем на борт потяга", — зазначила пресслужба.

Публікація в соцмережах "Укрзалізниці" Фото: Скриншот Публікація в соцмережах "Укрзалізниці" Фото: Скриншот

В "Укрзалізниці" порекомендували для "уникнення непорозумінь" ознайомитися з правилами.

Публікація в соцмережах "Укрзалізниці" Фото: Скриншот

Реакція Нацгвардії

Речник НГУ Руслан Музичук у коментарі hromadske розповів, що формування має спецтранспорт — вагони й автомобілі, призначені для перевезення собак. Вони призначені для того, щоб уникати подібних інцидентів.

За словами Музичука, військовий сам сказав провіднику, що їхатиме в тамбурі через заборону на проїзд зі службовим собакою. В пресслужбі Нацгвардії вважають питання правил перевезення тварин радше цивільним, ніж військовим.

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