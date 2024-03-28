Російський літак скинув ще одну авіабомбу ФАБ-500 на Бєлгородську область, – ЗМІ (карта)

Російську авіабомбу виявили поблизу села Безсонівка 27 березня, але знищили сьогодні.

На території Бєлгородської області російський літак скинув ще одну авіабомбу ФАБ-500. Про це повідомляє ASTRA.

Виявлено боєприпас в районі села Безсонівка 27 березня. Джерела видання розповіли, що авіабомбу знищили сьогодні. Постраждалих і руйнувань не зафіксували.

За останній тиждень відомо вже щодо дев’яти ФАБів, що впали в регіоні. "Ростех", як повідомляло ТАСС з посиланням на компанію, збільшив виробництво авіабомб сімейства ФАБ завдяки розконсервації потужностей і модернізації виробничих ліній.

Фото: Google maps

Падіння ФАБів у Бєлгородській області

Російські літаки впустили дві авіабомби ФАБ-250 на села в Бєлгородській області наприкінці січня. Виявлено дві авіабомби — у хуторі Постників Корочанського району та в селі Стрілецьке.

У селі Солоті, як ідеться в повідомленні, 18 лютого було знайдено ФАБ-250. Влада ухвалила рішення евакуювати близько 150 місцевих жителів. Цього ж дня російську авіабомбу ліквідували на полігоні.

З 20 по 22 березня щонайменше 2 ФАБ впали на Бєлгородську область. Одна з них потрапила, як стверджується у місцевих пабліках, у селі Введенська Готня. В полі знайдено, вилучено та знищено на полігоні фахівцями вибухонебезпечний предмет.

Нагадаємо, 27 березня командир БПЛА "Кара Небесна" розповів, що приблизно 7-10 військовослужбовців РФ наступають на одного бійця Сил оборони України в районі населеного пункту Часів Яр. Він пояснив, чому українські війська відходять з позицій, та назвав одною з головних проблем на фронті використання ворогом керованих авіаційних бомб, а також ФАБів.