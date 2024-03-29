Мобілізація, відставка Залужного та наступ на Харків: ключові тези з нового інтерв'ю Сирського

Наразі ситуація на фронті складна, але останнім часом кількість повернутих позицій Силами оборони перевищує кількість втрачених. Головнокомандувач наголошує, що командування не планує проводити мобілізацію 500 тисяч громадян, а бійці ЗСУ навчилися майстерно застосовувати західне озброєння на фронті.

ЗС РФ продовжують намагатися наступати на Куп’янському напрямку та на Лиман, створюючи загрози для Ямполя та Сіверська. Також важкою залишається ситуація на Авдіївському напрямку. Про бої на передовій, кількість полонених в Авдіївці, втрати Росії та відставку Залужного розповів в інтерв'ю виданню "Укрінформ" головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Про ситуацію на фронті зараз

За словами головнокомандувача ЗСУ, ситуація на фронті зараз складна, але останнім часом кількість повернутих позицій Силами оборони перевищує кількість втрачених.

"Ворогу не вдалося суттєво просунутися на стратегічних напрямках, його територіальні здобутки, якщо вони і є, то мають тактичне значення. Цю ситуацію ми контролюємо", — сказав Сирський.

Він додав що ЗС РФ і далі нарощують зусилля та мають чисельну перевагу в особовому складі та значно наростили активність авіації. Перевага ворога щодо випущених боєприпасів становила співвідношення близько 6:1.

"Але ми навчились воювати не кількістю боєприпасів, а майстерністю застосування тієї зброї, яка є. Крім того, ми максимально використовуємо перевагу в засобах безпілотної авіації. Хоча ворог намагається нас наздогнати у цьому ефективному виді зброї. На певних ділянках фронту нам вдалося вирівняти ситуацію щодо артилерії, і це відразу позначилося на обстановці в цілому", — сказав головнокомандувач.

Про втрати ЗС РФ

За інормацією Олександра Сирського, лише за лютий–березень цього року (станом на 26 березня) ЗС РФ втратили понад 570 танків, близько 1430 ББМ, майже 1680 артилерійських систем та 64 системи ППО.

Також генерал-полковник додав, що вдалося знизити активність ворога у повітрі завдяки майстерності українських підрозділів ППО. Лише за 10 днів лютого вони збили 13 літаків противника, зокрема одразу 2 стратегічно важливі літаки спостереження та управління А-50 ДРЛВ.

"Водночас Сили оборони України утримують під контролем головні висоти та райони оборони. Наша мета – не допустити втрати своєї території, максимально виснажити противника, завдати йому найбільш можливих втрат, сформувати і підготувати резерви для проведення наступальних дій. Тож з майстерністю особового складу в нас усе гаразд. Сподіваємося отримати від партнерів більшу кількість засобів ППО і головне – ракет до них", — сказав Сирський.

Про мобілізацію

Як розповів Сирський, після проведення аудиту певних військових підрозділів командування українських Збройних сил переглянули потребу в мобілізації. Воно, скоріш за все, не перевищуватиме 500 тисяч осіб.

Головнокомандувач запевнив, що в Україні є достатня кількість готових людей для захисту Батьківщини.

"Йдеться не тільки про мобілізованих, а й про добровольців", — заявив головнокомандувач ЗСУ.

За його заявою, наразі проводиться перегляд чисельності певних військових підрозділів, які не беруть участі в бойових діях, на основі аудиту їхньої діяльності. Цей крок дасть можливість звільнити тисячі військовослужбовців і перерозподілити їх у бойові частини.

Про бійців, які потрапили в полон в Авдіївці

Під час боїв за Авдіївку Донецької області та подальшого відходу з міста Сил оборони України 25 українських військових потрапили в російський полон, сказав Сирський.

Він наголосив, що українські захисники були змушені відступити з Авдіївки, щоб уникнути оточення з кількох причин. Серед них були значна перевага ЗС РФ, постійні бомбардування авіації, які порушили цілісність оборони, і брак боєприпасів. Це не дозволило в таких умовах вести ефективну контрбатарейну боротьбу, тож щоб уникнути оточення українських підрозділів в місті, було ухвалене рішення про відхід з Авдіївки.

При цьому, за його словами, за весь час боїв у полон потрапили лише 25 службовців ЗСУ, а не тисячі солдатів, як це поширює російська пропаганда.

"На жаль, під час цих боїв 25 українських військовослужбовців потрапили в російський полон. Це — війна… Російські пропагандисти намагаються використати різноманітні відео з полоненими українськими воїнами для дискредитації Сил оборони України, психологічного тиску та розповсюдження паніки серед українців", — наголосив Сирський.

Про можливий наступ РФ на Харків

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський впевнений, що якщо ЗС РФ захочуть ще раз наступати на Харків, то він стане для них фатальним містом. Він зауважив, що командування опрацьовує усю інформацію про підготовку окупантів до наступу і вживає всіх заходів для адекватного реагування на таку ймовірність.

Зараз, за словами Сирського, проводиться великий комплекс робіт із укріплення кордонів і позицій і проводиться планування застосування ЗСУ в разі наступу.

Сирський наголосив, що військові вже мають досвід бойових дій у Харківській області, зокрема вдалося "прорахувати" ворога та деокупувати значну частину регіону.

"Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту. Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом", — пояснив Сирський.

Про відставку Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що генерала Валерія Залужного звільнили з посади через "вагомі причини", а у військових прийннято виконувати, а не обговорювати накази.

"Якщо у Президента країни, Верховного Головнокомандувача, були причини для такої заміни, особливо під час активної фази війни, — це означає, що ці причини — вагомі", — сказав Олександр Сирський.

Він додав, що вони із Залужним працювали пліч-о-пліч у найважчі часи ще до 24 лютого 2022 року і побажав йому успіхів на новій посаді.

Про майбутнє

Як зазначив головнокомандувач ЗСУ, для нього важливо зберегти людей, а також, аби в суспільстві не було розбрату.

"Залізо" можна відновити, а людей, що загинули, уже не повернеш. Росія ніколи не зможе перемогти нас на полі бою, поки українці зберігають єдність та силу духу. Якщо марнувати енергію та сили на порожні політичні суперечки одне з одним, – це шлях навіть не до поразки, а до загибелі", — сказав генерал-полковник.

На його думку, зараз знову настав час, щоб країна перетворилася на міцний, єдиний кулак.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, як Україна отримає перевагу в дронах над ЗС РФ. За його словами, окремий акцент стоїть на підготовці фахівців із радіоелектронної боротьби, БпЛА, автоматизованих систем управління.

Раніше Сирський розповів про "найбільш ефективний спосіб ведення оборони". Йдеться про знищення техніки й штурмовиків з артилерії, поєднане з діями бронегруп, застосуванням безпілотників та захистом РЕБ.