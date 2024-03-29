"Не можуть відновити ресурс": як ЗС РФ планують наступати у 2024 році, — Коваленко (відео)

Оглядач розповів, що у ЗС РФ є плани наступу на поточний рік. Однак він відбуватиметься локально.

Російські війська планують наступ на 2024 рік, однак вони не можуть відновити свої ресурси повністю. Тому окупанти не зможуть оточити та захопити Харків. Про це в ефірі телемарафону розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, у ЗС РФ є плани щодо наступу на 2024 рік. Однак він відбуватиметься локально. Можливо, буде повторення "Авдіївської кампанії", але в різних місцях.

"Але через виснаження особового складу російських окупаційних військ, вони не можуть відновити ресурс і створити повноцінні ударні угруповання. Тому майбутній наступ відбуватиметься локально — найімовірніше, це буде напрямок Часового Яру. Також це може бути Куп'янськ і район Вугледара", — сказав Коваленко.

Оглядач також прокоментував чутки про те, що президент РФ Володимир Путін нібито планує захопити Харків і на цьому закінчити війну. Так, росіянам знадобилося 120 тисяч осіб особового складу, щоб захопити ту ж Авдіївку. Там площа бойових дій склала всього 29 квадратних кілометрів.

"І скільки їм знадобиться ресурсу, щоб просто дійти або оточити Харків? Чи є таке угруповання на території РФ або воно формується? Ні, такої можливості просто немає, це банальне ІПСО", — сказав Коваленко.

Олександр Коваленко про наступ росіян (дивитися з 03:30)

Нагадаємо, в ISW розповіли, як Україна може зупинити наступ ЗС РФ. Швидкість просування ЗС РФ протягом останніх півроку — по 100 кв. км на місяць. При цьому наступальні дії ворога, які почалися під Авдіївкою, триватимуть до середини весни.

Також аналітики заявили, що у ЗС РФ з'явилася система перехоплення потокового відео дронів ЗСУ. За словами аналітиків, ЗС РФ намагаються розробляти поліпшені системи протидії дронам. Застосовувати це хочуть для відеоперехоплення, визначення місцезнаходження БПЛА і моментальної активації найближчих РЕБ.