Не БТР і не танк: ЗС РФ отримали на озброєння безпілотну платформу "Зубило" (відео)

Бронемашина вийшла досить універсальною, але не без недоліків. Експерти зазначили, одним зі слабких місць платформи — дальність дистанційного керування.

В арсеналі російських збройних сил нещодавно з'явилася нова розробка — універсальна безпілотна платформа, що отримала назву "Зубило". Перші поставки машин на передову очікуються у квітні поточного року. У зв'язку з цим оглядачі Bulgarian Military з 'ясовували, що собою являє російська розробка і які функції машина може виконувати на фронті.

У публікації від 29 березня йдеться про те, що війська РФ нібито з нетерпінням чекають появи бронеавтомобіля, особливо підрозділи саперів, розвідників і штурмовиків, які виконують секретні місії. Передбачається, що саме вони тестуватимуть обладнання під час реальних операцій, а їхні відгуки дадуть змогу вдосконалити наступні моделі, які випускатиме компанія АТ "Ремдизель".

"Це не БТР, не робот і не звичайний військовий безпілотник. Замість цього він служить платформою або прототипом, на який можуть бути додані додаткові компоненти відповідно до унікальних потреб солдатів", — пишуть оглядачі.

Поява нової платформи свідчить про відхід від практики, коли російські військові просто переобладнали старі бронемашини з дистанційним керуванням і створювали невеликі наземні безпілотники. Іншими словами, окупанти отримають спеціалізовані безпілотні платформи "на всі руки" для виконання різних завдань.

Характеристики "Зубило"

Габарити бойового безпілотника становлять 7465х2550х2100 мм. Стандартна модель оснащена двигуном потужністю 350 к.с., здатним розвивати швидкість до 100 км/год на звичайних дорогах і долати 30-градусні схили під час руху бездоріжжям. Бронемашина важить 16 тонн — в основному завдяки броньованому корпусу — і може перевозити майже 3 тонни вантажу. Однак цей показник може змінюватися залежно від встановлення бойового модуля, який ефективно знижує вантажопідйомність, і навпаки.

Що стосується бронезахисту, то, імовірно, "Зубило" може витримати потрапляння 30-мм снаряда в лобову проєкцію.

Використовуючи деталі від КАМАЗа, платформа може похвалитися повною інтеграцією з серійно випущеними компонентами, що забезпечує логістичну ефективність і простоту обслуговування. Саме цей фактор, відзначають експерти, став ключовим для російських розробників.

Це ж стосується ремонтопридатності — у разі пошкодження модульна конструкція "Зубила" дає змогу легко ремонтувати або розбирати машину, зводячи до мінімуму час простою на полі бою.

Ще однією особливістю є наявність потужних батарей, які дають змогу платформі виступати як стикувальний вузол для інших безпілотників. Це рішення може бути корисним у ситуації, коли розвідувальним дронам не вистачає заряду для виконання поставлених завдань. Таким чином "Зубило" може виступати свого роду дозаправником безпілотників.

Слабкі місця

Тим часом конструкція безпілотної платформи не обійшлася без недоліків. Зокрема, експерти відзначили таку деталь — управління дроном може бути складним завданням, особливо тому, що надійний дистанційний зв'язок можливий тільки на відстані близько 10 км. Причому ця дистанція може різко скоротитися в умовах радіоелектронної боротьби.

Утім, для розв'язання цієї проблеми існують альтернативні методи управління. Наприклад, передбачено передачу сигналів через БПЛА або той самий традиційний кабель.

Раніше повідомлялося, що У ЗСУ показали роботу кулемета з дистанційним управлінням. Кулемет здатний зробити понад 700 пострілів за хвилину, при цьому оператор буде перебувати в безпечному місці й керувати на відстані за допомогою джойстика.