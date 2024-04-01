Експерти з'ясовували можливості наземних ракетних установок для запуску "Цирконів" (фото)

Експерти назвали два варіанти пускових установок — мобільні комплекси "Бастион" і підземний комплекс "Объект 100" в окупованому Криму, який було відновлено у 2016 році.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що ЗС РФ мають кілька пускових установок для запуску гіперзвукових ракет "Циркон" на території окупованого Криму. Про те, які саме наземні комплекси використовує противник для запуску цих ракет і що з себе в технічному плані вони являють, з'ясовували оглядачі Defense Express у матеріалі від 31 березня.

Насамперед експерти зазначили, що може йтися про два типи ракетних комплексів — це модернізовані мобільні пускові установки комплексу "Бастион" і стаціонарний ракетний комплекс під назвою "Объект 100".

Комплекс "Бастіон"

Оглядачі пишуть, що про використання "Бастиону" російські джерела повідомляли ще два роки тому. Тут може йтися про установки, які спочатку призначені для штатних надзвукових ракет П-800 "Оникс", і водночас були уніфіковані для запуску "Цирконів".

Автори публікації звертають увагу, що "Бастион" — це мобільна система, а отже, реалізувати операції з їх знищення з метою запобігти пуску "Циркону" — завдання не з простих.

"Сам факт того, що це мобільна установка, істотно ускладнює можливість операції в стилі "знищити "Циркон" ще на старті", оскільки "вікно можливостей" для результативного ураження пускової обмежується орієнтовно 5 хвилинами", — пояснили експерти.

Комплекс "Объект100"

Щодо другої системи, то наразі вірогідно невідомо, який саме вигляд має пускова установка комплексу "Объект 100", який оснащений ракетами "Циркон". Тим часом можна припустити, що установки під ракети 3М44 "Прогресс" на цьому комплексі розміщені вертикально. Також звучали заяви, що на "Объект 100" поставлять стаціонарну версію комплексу "Бастион" у шахтному виконанні.

Зазначимо, що згідно з відкритими даними, ракетний комплекс "Объект 100" або "Утес" був створений у розпал Холодної війни в районі кримської Балаклави. Перший випробувальний запуск протикорабельної крилатої ракети П-35Б було проведено в травні 1971 року. У 1996 році в рамках розподілу Чорноморського флоту його було включено до складу ВМС України, але 2002 року ракетний дивізіон було розформовано, а обладнання демонтовано. Однак уже після анексії Криму, а саме 2016 року, російські пропагандисти повідомляли, що комплекс "Утес" було відновлено.

Пуск ракети 3М44 "Прогресс" із комплексу "Утес"

"Наведені вище деталі можуть бути важливими, щоб вчасно виявляти пуск самої ракети "Циркон". Бо якщо говорити про пряму загрозу від цієї зброї, тут важливий не тільки формальний показник підльоту ракети до різних міст України, а й момент, коли вдається виявити сам факт пуску", — підсумували експерти.

Раніше оглядачі Defense Express оцінили можливості ракети "Циркон", як протикорабельної зброї. На думку експертів, маса бойової частини сягає 150 кг, що недостатньо для того, щоб потопити навіть фрегат.