"Коли Київ візьмемо, тоді закінчиться": у Держдумі РФ висловилися про удар БПЛА по Татарстану (відео)

За словами голови комітету Держдуми РФ з оборони Андрія Картаполова, росіяни мають справу з "дуже підлим супротивником", з яким складно впоратися.

Голова комітету Державної Думи Російської Федерації Андрій Картаполов прокоментував атаку безпілотних літальних апаратів на об'єкти в Татарстані. Відповідне відео опублікувало інтернет-видання SOTA.

На запитання про те, коли припиняться удари по території Росії, Картаполов заявив, що для цього ЗС РФ потрібно захопити столицю України.

"Коли Київ візьмемо, тоді закінчиться свавілля з безпілотниками. Поки що будемо продовжувати відбивати ці підлі терористичні витівки", — сказав він.

Картаполов заявив, що РФ має справу з "дуже підлим противником", з яким складно впоратися, оскільки він "б'є нишком".

За словами російського депутата, солдати ЗС РФ на передовій і "їхні товариші, які прикривають наше небо" нібито роблять "усе, що необхідно", щоб атаки безпілотників по території Росії припинилися.

Атака БПЛА на Татарстан: що відомо

Нагадаємо, 2 квітня БПЛА атакували підприємства в Нижньокамську і Єлабузі. Джерела Фокуса у спецслужбах підтвердили, що атака БПЛА на підприємства в Татарстані — спецоперація Головного управління розвідки Міноборони.

Російський ресурс Mash повідомив, що БПЛА атакував територію заводу в російському місті Єлабуга, де росіяни збирають ударні дрони "Шахед" іранської розробки. За даними джерела, яке спирається на відео з місця події, підприємство атакував український дрон UJ-22 Airborne.

В InformNapalm зазначили, що на заводі в Алабузі "Шехеди" збирають російські студенти. Так, торік росЗМІ оприлюднили репортаж із заводу, де директор підприємства Тимур Шагівалєєв у сюжеті місцевих ЗМІ "засвітив" виробництво ударних дронів.

За інформацією Reuters, українські БПЛА також завдали удару по одному з найбільших російських нафтопереробних заводів на території Татарстану на відстані 1300 кілометрів від лінії фронту.