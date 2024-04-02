"Одна з найглибших атак": у Reuters повідомили наслідки удару БПЛА по НПЗ в Татарстані

У ЗМІ підкреслили, що атаки зазнав один з найбільших та найновіших заводів у РФ. У Росії запевнили у перехопленні дрона та продовженні виробництва, але фото свідчать про влучання.

Українські сили завдали удару по одному з найбільших російських нафтопереробних заводів на відстані 1300 кілометрів від лінії фронту. Про це 2 квітня повідомили у Reuters.

Українські БПЛА атакували цілі на території Татарстану. У росЗМІ передали, що засоби РЕБ нібито перехопили один з дронів поблизу одного з найбільших у Росії НПЗ "Татнафти".

Повідомляється, що пожежу на заводі не могли загасити 20 хвилин. Росіян запевняють, що виробництво попри атаку зупинене не було.

"На знімках з місця події видно, що безпілотник влучив в установку первинного перероблювання CDU-7 на НПЗ ТАНЕКО. Це була одна з найглибших атак українських безпілотників на територію Росії", — зазначили у ЗМІ.

У матеріалі додали, що атакований завод є "одним з найбільших і найновіших" у РФ. Його виробничі потужності оцінюють у приблизно 360 000 барелів на день.

Фото з місця подій Фото: Baza

Нагадаємо, джерела Фокусу в спецслужбах підтвердили, що атака безпілотників на об’єкти в Татарстані — це спецоперація ГУР Міноборони. Однією з цілей було підприємство, на якому збирають дрони-камікадзе "Герань-2".

30 березня у Росії відбулося поховання екіпажу літака А-50У, знищеного над Азовським морем. Некролог свідчить про те, що на борту перебували щонайменше 10 окупантів.