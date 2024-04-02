"Дякуємо Лорак та Арестовичу": українці жартують про удари БПЛА по Татарстану (фото)

У жартівливих мемах розповідають про трьох основних "підозрюваних", які запустили БПЛА літакового типу по військовому об'єкту РФ. При цьому українці висловлюють таку ж "стурбованість", як західні партнери.

Українці "запідозрили", що удар по нафтопереробному заводу (НПЗ) та цеху з виробництва дронів-камікадзе стався завдяки участі колишньої української співачки Ані Лорак. За це вони публічно їй дякують, поширюючи у мережі відповідні зображення-меми. Є й інші припущення щодо того, хто пролетів 1 200 км до Татарстану. Фокус зібрав колекцію мемів про атаку БПЛА за тисячі кілометрів від України, в глибокому тилу РФ.

Автори мемів розглядають поки що трьох основних підозрюваних, причетних до атаки БПЛА зранку 2 квітня. Перша підозрювана — Ані Лорак, яка ще до переїзду в РФ співала про літаки та повернення.

Удар по НПЗ РФ - мем про Лорак і Татарстан Фото: Скриншот

Другий підозрюваний — позаштатний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович. Влітку 2023 року у одному зі своїх коментарів він заявив, що є також пілотом літака. Тому після появи літака-камікадзе у Татарстані з'явились меми, у яких згадують і ці його уміння. Крім того, висловлюють "скорботу", оскільки рейс начебто був "останнім".

Удар по НПЗ РФ - мем про Арестовича і Татарстан Фото: Скриншот Удар по НПЗ РФ - мем про "літачок" та Арестовича в Татарстані Фото: Скриншот

Ще один варіант — особиста участь в атаці президента Володимира Зеленського.

Удар по НПЗ РФ - мем про Зеленського і Татарстан Фото: Скриншот

Є група мемів, які показують можливу реакцію росіян на удари по НПЗ. На колажі можна побачити чоловіка, схожого на російського актора Охлобистіна, який підтримує президента РФ Володимира Путіна та вторгнення в Україну.

Удар по НПЗ РФ - мем про Охлобистіна і Татарстан Фото: Скриншот

На інших зображеннях — здивування громадян РФ, які дізнались про приліт на відстані 1200 км від України. Також є меми, в яких фігурують українці: замість працювати, вони кинулись створювати жарти про атаку на НПЗ Росії.

Удар по НПЗ РФ - мем про здивування росіян і Татарстан Фото: Скриншот Удар по НПЗ РФ - мем про створення мемів і Татарстан Фото: Скриншот

Також є жартівлива відповідь США та країнам заходу, які зазвичай висловлюють "глибоке занепокоєння" при ударах по українцях. Цього разу настала черга українців висловлювати власне "занепокоєння".

Удар по НПЗ РФ - мем про реакцію США і Татарстан Фото: Скриншот

Удар по НПЗ РФ — деталі

Зазначимо, зранку 2 квітня стало відомо про два удари БПЛА, які стались у Татарстані. На відео з місця подій можна побачити досить удар великого літального апарату по цеху з виробництва дронів "Алабуга". При цьому чути, як "радісно" реагують росіяни, які стали свідками події.

Ще одна точка атаки — нафтопереробний завод. Російська влада запевнила, що начебто збила усі загрожуючі БПЛА. На фото з місця подій видно пожежу, яка палає на одній з установок.

Тим часом з лютого по кінець березня 2024 року безпілотники пошкодили 12% нафтопереробних потужностей РФ — заявило видання Bloomberg. Під час попередніх атак дронів, які почались у вересні 2023 року, вдалось пошкодити 18 об'єктів — нафтобаз, нафтових порталів та інших підприємств нафтогазової сфери.

Уряд США начебто звернувся до України з проханням припинити удари по російських НПЗ, — повідомили в ЗМІ. На це відповів президент Володимира Зеленський: з його слів, ЗСУ має повне право діставати по обраних цілях за допомогою зброї, виробленої в Україні.

Нагадуємо, експерти InformNapalm підтвердили, що в цеху у Татарстані дійсно збирали дрони-камікадзе. Тим часом раніше Фокус писав, що за пропущені удари БПЛА в РФ вирішили карати бійців "Росгвардії".