"Найжирніша" ціль — Кримський міст: чому Storm Shadow і SCALP не замінять Taurus

Експерт Валерій Рябих розповів про головну відмінність німецьких ракет Taurus від тих, що вже мають ЗСУ. З його слів, Німеччина могла б поставити Україні кілька їх десятків.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкрито виступає проти постачання Україні ракет Taurus. У МЗС країни заперечили його страх перед Кремлем та пояснили таку позицію загрозою дестабілізації перед виборами. Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих у коментарі LIGA.net пояснив, чому ця зброя так потрібна ЗСУ.

Експерт розповів, що Taurus має тандемну бетонобійну бойову частину вагою 480 кілограмів. Перша її частина пробиває бетон, після чого у пробоїну входить основна частина і вибухає зсередини. Це завдає потужного руйнування.

Фото ракети типу Taurus Фото: Defence Express

"Об’єкт буквально розноситься. Ось головне, що відрізняє Taurus від британських і французьких схожих Storm Shadow і SCALP-EG, які нам вже дають", — підкреслив він.

Рябих зазначив, що у максимальній версії ракета Taurus здатна пролетіти до 580 кілометрів, а Storm Shadow та SCALP-EG — до 450-480 кілометрів. В інших версіях дальність польоту усіх трьох типів ракет приблизно однакова — 480 кілометрів.

Фото ракети типу Storm Shadow Фото: Flickr Фото ракети типу SCALP-EG Фото: the war zone

Експерт повідомив, що Німеччина має приблизно 120 ракет Taurus у боєздатному стані, і ще 240 можна було б відновити. За його оцінкою, кілька десятків ракет німці могли б поставити Силам оборони.

Рябих наголосив, що саме Taurus були б здатні завдавати ударів по захищених об’єктах та укріплених бункерах на захоплених територіях. З його слів, чи не найбільш "жирною" ціллю з усіх міг би стати Кримський міст.

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