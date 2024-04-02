40 тисяч ухилянтів в області: чому ТЦК оголошують у розшук військовозобов'язаних

Чоловіків, які ігнорують запрошення в терцентр комплектування, можуть затримувати поліцейські й приводити у військкомат. Подібні дії правоохоронців — наслідок того, що військкоми подали людину в розшук.

У Івано-Франківській області на кінець 2023 року 36 тис. військовозобов'язаних оголосили в розшук. За перші місяці 2024 року у розшук подали ще 4 тис. осіб. Про те, чому чоловіків будуть шукати поліцейські та про інші питання мобілізації, один з керівників обласного Територіального центру комплектування та СП Роман Боднар розповів виданню "Західний кур'єр".

Бондар пояснив, що 90% військовозобов'язаних, які проживають в регіоні, вже внесені у базу даних "Оберіг". Громадяни, які не оновили військово-облікові дані, дійсно можуть подаватись у розшук.

Зі слів військкома, у низці випадків працівники Нацполіції мають право затримувати громадянина і доставляти його в ТЦК. Подібна дія — це адміністративне затримання, — пояснив посадовець.

Під час розмови з журналістами Боднар описав кілька випадків, через які виникають непорозуміння та подання в розшук:

виписування повісток та спроба мобілізації померлих, а також громадян з інвалідністю;

громадяни більш як на три місяці виїхали за межі України, але не повідомили про це ТЦК. Тепер їх шукають, бо "юридично вони у нас на балансі".

Військком не розповів, на скільки відсотків виконується мобілізації у Івано-Франківській області. Однак пояснив, що за два роки війни ТЦК сформувало шість батальйонів і одну бригаду, які беруть участь бойових діях на лінії фронту.

Офіційно не відомо, скільки саме українців можуть бути в розшуку внаслідок дій ТЦК та СП. Якщо скористатись відкритими даними щодо кількості населення у різних областях України, то орієнтовне число осіб у розшуку — близько 800 тис. осіб (без врахування регіонів, які перебувають або перебували в окупації).

Мобілізація в Україні — деталі

Зазначимо, у зв'язку з вторгненням РФ, починаючи з 24 лютого 2022 року в Україні оголошено воєнний стан та загальну мобілізацію — відповідні укази видав президент Володимир Зеленський. З кінця 2023 року у Верховній Раді розглядають законопроєкт про посилення мобілізації та воєнну службу. Наприкінці березня 2024 року народні обранці розглянули 4 тис. правок, внесених у законопроєкт. Орієнтовний час фінального голосування — квітень, — заявив нардеп від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

В Міноборони України розповіли, які новації запроваджуються новим законом, у випадку його прийняття. Вказується, що в країні скасовують строкову службу. Натомість запроваджують два види підготовки до війська. Перший вид — базова військово підготовка, яка буде відбуватись у вищих навчальних закладах. Другий вид — базова військова служба, яка стосуватиметься осіб, які не навчаються у вишах. Також наголошується, що до 25 років чоловіків не мобілізуватимуть у ЗСУ.

Голова комітету з нацбезпеки Федір Веніславський розповів, які ще новації очікують українців. З його слів, ухилянтів не будуть обмежувати в правах: не блокуватимуть рахунки, не заборонятимуть керувати авто. Зі слів нардепа, не будуть мобілізувати аспірантів-контрактників, а люди, які отримують другу спеціальність, відстрочку втратять.

Нагадуємо, 1 квітня почався процес демобілізації військових, які проходили строкову службу на момент початку вторгнення РФ.