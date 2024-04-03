У РФ заявили, що сили ППО збили нібито 5 українських БПЛА: у Курську почалася пожежа (відео)

Губернатор Курської області Роман Старовойт попереджав місцевих жителів про небезпеку. Пізніше він повідомив про роботу сил ППО в регіоні.

Увечері 2 березня в Курській і Бєлгородській областях Росії спрацювали сили ППО. Так, нібито було збито 5 "українських" безпілотників. Про це повідомили в Міністерстві оборони Росії.

"Черговими засобами ППО один український безпілотний літальний апарат знищено над територією Бєлгородської області та чотири БПЛА знищено над територією Курської області", — сказано в повідомленні.

Атака БПЛА на Курську область

Зазначимо, що Губернатор Курської області Роман Старовойт попереджав про небезпеку місцевих жителів. Пізніше він повідомив про роботу сил ППО.

"У небі над Курськом збито ще один український БПЛА. Дякую всім, хто зараз на бойовому чергуванні", — написав він у себе в Telegram.

Пізніше губернатор повідомив про нібито ураження ще двох "українських" БПЛА.

Пізніше Telegram-канал "Типичный Курск" написав про пожежу в місті.

Зазначимо, що губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков ніяк не прокоментував інформацію від Міноборони РФ про ураження засобами ППО безпілотника в регіоні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що обмежене використання "Калібрів" свідчить про значні проблеми ЗС РФ. За словами журналістів, зараз тільки російські надводні кораблі та підводні човни класу "Кіло" можуть обстрілювати Україну ракетами "Калібр".

Також депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов розповів, як Татарстан могли атакувати БПЛА. Російський політик розповів, що в республіках Середньої Азії, де степова зона, практично немає людей. Території не контролюються ні з повітря, ні РЛС.